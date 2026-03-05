De Elena Cue y su hija Alejandra, a Borja Thyssen y Blanca Cuesta. Lluvia de VIPs en la inauguración de ARCO

Durante la jornada inaugural de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO 2024 en IFEMA, Piru Urquijo, con 90 años de edad, expresó sentirse en excelente estado y sostuvo que nunca se pierde la cita cultural, según consignó el medio. El evento, que dio inicio este miércoles con una asistencia restringida a un selecto grupo de invitados, reunió a diversas personalidades del arte, la cultura y la alta sociedad, marcando así el comienzo del foro bajo el lema “ARCO2045: El futuro, por ahora”, cuyo objetivo consiste en invitar a la reflexión sobre el devenir del arte en las próximas décadas.

Tal como publicó el medio, aunque la inauguración oficial de ARCO corresponde a los Reyes Felipe y Letizia y está prevista para este jueves como parte de una de las actividades que forman parte de su calendario habitual, el acceso anticipado permitió que reconocidas figuras recorrieran los pabellones y mostraran su interés en las propuestas de distintas galerías. Entre los asistentes destacaron Elena Cue y su hija Alejandra Cortina, quienes se mostraron sonrientes a través de paseos distendidos entre las exhibiciones, consolidando su tradicional vínculo con la feria. Elena Cue optó por una combinación de pantalón, blazer y top en tonalidades claras, mientras que su hija vistió un traje gris junto con una camisa satinada en rosa, una elección que, según detalló el medio, se alineó con estilos ejecutivos presentes en el evento.

Borja Thyssen, conocido por su vínculo con el ámbito artístico y museístico español, acudió en compañía de Blanca Cuesta, presentándose con el brazo en cabestrillo tras un accidente reciente. Pese a las preguntas de los reporteros en el recinto, la pareja mantuvo su habitual reserva y prefirió no ofrecer detalles adicionales sobre el motivo de la lesión, informó el medio.

Entre los asistentes reconocidos también se encontró la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. El medio reportó que Ruiz de la Prada, instalada recientemente en un piso de soltera en el Barrio de Salamanca, ironizó sobre la posibilidad de adquirir nuevas obras, considerando la cantidad de arte que ya existe en su vivienda. Su presencia colorida y su declaración llamaron la atención dentro del ambiente, que acogió a otros personajes de la cultura y la televisión como Ana Duato y su hija María Bernardeau, Boris Izaguirre y Luz Casal acompañada de su pareja.

El arranque de ARCO también tuvo un componente social marcado por la asistencia de parejas conocidas. Alaska y Mario Vaquerizo, quienes optaron por atuendos coordinados con estampados geométricos, generaron expectativa entre los asistentes. Asimismo, los recién casados Gigi Sarasola y Sara Zaldívar participaron del recorrido inaugural, mientras que Luis Medina y Clara Caruana hicieron su primera aparición pública como matrimonio. Según detalló el medio, el hijo de Naty Abascal y su esposa evitaron deliberadamente compartir información sobre su reciente boda, acontecida tras la absolución judicial de Medina en relación con un proceso vinculado a la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

El inicio de ARCO2045 generó amplias expectativas por el enfoque temático de esta edición, que invita a galeristas, coleccionistas, artistas y público a explorar los posibles rumbos del arte contemporáneo hasta mediados del siglo XXI. De acuerdo con la información publicada en el medio, la convocatoria privada de este miércoles anticipó el clima de debate y análisis previsto para los días siguientes, en los que la feria continuará recibiendo a visitantes, especialistas y autoridades.

El evento, que se consolidó como un espacio fundamental del panorama artístico español, volverá a abrir sus puertas a una mayor afluencia durante las próximas jornadas, destacando el protagonismo que tienen tanto las figuras consagradas del arte como las nuevas voces invitadas a reflexionar sobre el futuro. El medio puntualizó que la atmósfera de la feria estuvo marcada por conversaciones entre asistentes ilustres, encuentros intergeneracionales y presencias habituales como la de Piru Urquijo, quien reiteró su compromiso y entusiasmo con este escaparate cultural.