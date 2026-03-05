Carmen Lomana y su pareja, Antonio Gutiérrez, intentan saludar a los Reyes en ARCO sin conseguirlo

El recorrido de los Reyes Felipe VI y Letizia por la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO, incluyó momentos de interacción limitada con los asistentes debido al protocolo de seguridad. Según consignó el medio, la empresaria Carmen Lomana y su acompañante, Antonio Gutiérrez, se encontraron con la comitiva real mientras visitaban las diferentes galerías del evento y trataron de acercarse a los monarcas para saludarlos, aunque sin éxito. En medio de una multitud interesada en el arte y en la presencia real, los escoltas de la Casa Real intervinieron para impedir el acceso directo de Lomana y su pareja a los Reyes, a pesar de que la socialité mantuvo la distancia prudencial requerida e intentó un acercamiento con discreción.

De acuerdo con la información publicada, la pareja acude con frecuencia a este tipo de eventos culturales. En esta ocasión, la atención mediática se centró especialmente en el intento de Lomana de transmitir personalmente su admiración por la Monarquía y, en particular, por la Reina Letizia, cuya labor al frente de la Corona ha elogiado públicamente en otras oportunidades. Los escoltas, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas para los actos públicos de los Reyes, llegaron incluso a tomar del brazo de forma cuidadosa a Lomana para solicitar que se apartara y permitiera a Felipe VI y Letizia proseguir su recorrido sin interrupciones.

El episodio en ARCO ejemplifica la rigidez de los protocolos que acompañan a los miembros de la Familia Real en sus apariciones públicas. La organización de seguridad busca evitar aglomeraciones y encuentros inesperados para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades oficiales. Según detalló la fuente, la reacción de los escoltas se ajustó a los procedimientos habituales para este tipo de situaciones, independientemente del reconocimiento social o del interés de las personas implicadas en saludar a los monarcas.

En cuanto al contexto personal de Carmen Lomana, el medio explicó que su aparición en la feria se produjo en compañía de Antonio Gutiérrez, con quien mantiene una relación discreta desde hace varios meses. Su presencia durante la inauguración generó expectación entre los asistentes, tanto por su afición al arte como por su conocida trayectoria mediática y su relación pública con destacados personajes del ámbito social y cultural de España.

La secuencia en la que los escoltas intervinieron para impedir el saludo quedó registrada por las cámaras presentes en el evento, lo que amplificó la repercusión del incidente. Además, el medio destacó que el momento no opacó la elección de vestuario de Lomana en la cita, que acudió con un conjunto de dos piezas en tono burdeos con franjas blancas, compuesto por pantalón tipo palazzo y un top estructurado de corte péplum, acompañado por complementos en colores a juego.

La inauguración de ARCO representa uno de los puntos de encuentro más esperados para coleccionistas y aficionados al arte contemporáneo en España. La participación de los Reyes Felipe y Letizia, marcada por una agenda de visitas protocolarias, suele atraer a numerosas personalidades que aprovechan la ocasión para intercambiar palabras con los miembros de la Casa Real. Sin embargo, el control de acceso impuesto por los dispositivos de seguridad limita la posibilidad de encuentros espontáneos entre los monarcas y miembros del público.

Durante su recorrido por los pabellones, los Reyes mantuvieron contacto solo con aquellas personas previamente autorizadas por el protocolo, mientras que los asistentes, entre ellos Lomana y Gutiérrez, observaron desde la distancia. El incidente pone de manifiesto cómo las medidas de seguridad afectan el desarrollo de eventos con alta concurrencia y presencia institucional, según reportó el medio.