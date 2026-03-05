Bruselas anima a los Veintisiete a reformar sus leyes para tipificar el sexo sin consentimiento como violación

La Comisión Europea animará a los Estados miembro de la Unión Europea a que lleven a cabo reformas de sus códigos penales para que tipifiquen la violación en función del consentimiento y sondeará recuperar una propuesta rechazada en 2024 para garantizar que el sexo sin consentimiento sea definido como violación en todo el bloque comunitario.

Así se recoge en la Estrategia para la Igualdad de Género presentada por el Ejecutivo comunitario de cara a los próximos cuatro años, de 2026 a 2030, con el objetivo de responder al "creciente retroceso" contra la igualdad de género en todo el mundo, centrándose además en abordar retos emergentes como la ciberviolencia de género o la expansión de los 'deepnudes' de contenido sexual hechos con Inteligencia Artificial.

En concreto, la Comisión apoyará las reformas nacionales que establezcan "definiciones de violación basadas en el concepto de consentimiento", y realizará un 'mapeo' "del panorama jurídico en la Unión" para identificar nuevas medidas para garantizar que las relaciones sexuales sin consentimiento se tipifiquen como delito de violación en toda la UE.

Una vez se tenga "una mejor visión de conjunto", el Ejecutivo comunitario se planteará si es el momento de "proponer una nueva iniciativa legislativa" y volver a intentar que se tipique en toda la UE el sexo no consentido como violación, tras la negativa en 2024 de varios gobiernos a incluir la norma en la Directiva sobre la violencia contra las mujeres aprobada ese año, por las dudas sobre su encaje legal.

"Cuando negociamos una directiva para combatir la violencia contra las mujeres, la Comisión hizo esfuerzos para asegurar que se incluyera una definición de violación basada en la noción de consentimiento. Pero no logramos alcanzar un acuerdo en aquel momento. Fue durante el mandato anterior. Pero las cosas se están moviendo", ha indicado durante una rueda de prensa para presentar la nueva estrategia la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib.

La comisaria ha señalado que desde la explosión del caso de Gisèle Pelicot, violada durante un década por decenas de hombres tras ser drogada con ansiolíticos por su marido, "la mentalidad ha cambiado" y hay países que "antes se mostraban muy reacios" a tipificar el sexo sin consentimiento como violación que "ahora están a favor".

"Por eso proponemos elaborar un nuevo 'mapeo' para saber quién está haciendo qué, qué país ha cambiado su propia legislación. Y luego, cuando tengamos una mejor visión de conjunto, cuando tengamos este 'mapeo', veremos si es el momento de proponer una nueva iniciativa legislativa", ha proseguido en su explicación.

PERSECUCIÓN A LOS 'DEEPNUDES'

Pero no es la única medida que la Comisión sacará adelante en el marco de su nueva estrategia para la igualdad, ya que incluye otras iniciativas contra la violencia de género como una mayor persecución contra los 'deepfakes' y 'deepnudes' de contenido sexual explícito, además de para la mejora de la protección de las mujeres en Internet a través de un diálogo con grandes las plataformas digitales.

La Comisión, que ha recordado que una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia de género, también desarrollará junto con Europol y Eurojust directrices para que las autoridades detecten mejor el riesgo de violencia doméstica.

Se prevé también un proyecto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para analiza cómo mejorar la calidad y accesibilidad de la atención sanitaria para las mujeres, a la vez que se facilitará el acceso de las mujeres al aborto seguro y legal con fondos del FSE+, después de que el Ejecutivo comunitario valorada una iniciativa ciudadana presentada en este sentido la semana pasada.

Otros focos son la brecha de empleo y los techos de cristal, para las que la Comisión lanzará planes para promover la presencia de mujeres en sectores masculinizados, y presentará recomendaciones de seguridad para combatir el acoso online y la desinformación que sufren desproporcionadamente las mujeres que se dedican a la política.

"No puedo aceptar en 2026 que los resultados escolares, las oportunidades profesionales, los tratamientos médicos y la participación política sigan dependiendo del género", ha indicado durante la rueda de prensa la vicepresidenta Ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, Roxana Minzatu.

COMBATIR NARRATIVAS ANTIGÉNERO

En cuanto a la educación, promover que las mujeres estudien ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través, pero también atraer a hombres a sectores de salud, educación, administración y alfabetización, ámbitos que son más propensos de ser estudiados por mujeres.

La estrategia lanzada este jueves reconoce que los hombres "también se benefician de la igualdad", por lo que se fomentará que los padres "hagan uso de los permisos familiares y el trabajo flexible".

Además, se estudiarán y combatirán las "narrativas antigénero" que se dirigen específicamente a hombres jóvenes en redes sociales, tratando de contrarrestar la manipulación de información y la desinformación para evitar la polarización entre géneros, especialmente entre los jóvenes.

"La igualdad de género no es un problema de mujeres, nos beneficia a todos (...). Mientras otros intentan atrasar el reloj, la Unión Europea sigue adelante. Protegeremos los derechos ganados con esfuerzo y enfrentaremos cualquier retroceso con valentía y claridad", ha añadido la comisaria de Igualdad.

La estrategia contará con 271 millones de euros de financiación a través del Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV), y de otros 4.300 millones del Fondo Social Europeo plus (FSE+) para acciones directas de igualdad de género, con la idea de que se pueda beneficiar de hasta 3.600 millones en el próximo presupuesto de la Unión Europea.