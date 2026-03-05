Azerbaiyán denuncia dos heridos por un ataque con drones lanzados desde Irán contra Najicheván

Bakú ha confirmado la convocatoria del embajador iraní, Mojtaba Demirchilu, para entregarle una nota de protesta tras los ataques ocurridos en el exclave de Najicheván. Según informó Europa Press, las autoridades de Azerbaiyán reclaman explicaciones formales a Teherán luego de impactos de drones en infraestructuras civiles, incidentes que han provocado dos heridos y daños materiales en el aeropuerto y en una zona escolar. El Ministerio de Exteriores azerí exige, además, una investigación exhaustiva y asegura que el episodio incrementa la tensión en la región.

De acuerdo con Europa Press, el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán reportó que los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, hora local, del 5 de marzo. Drones procedentes del territorio iraní impactaron en la República Autónoma de Najicheván, específicamente uno contra la terminal aérea y otro cerca de una escuela en la localidad de Shakarabad. Las autoridades azerbaiyanas afirman que estos ataques constituyen una violación de los principios del Derecho Internacional y han provocado heridas en dos civiles así como daños estructurales en el aeropuerto.

La comunicación emitida por el gobierno azerbaiyano recalca que la respuesta de Bakú busca también prevenir nuevos incidentes de este tipo. Europa Press detalló que Azerbaiyán reclama una "explicación clara" sobre el origen y propósito de los artefactos no tripulados, así como la adopción de medidas por parte de Irán que garanticen la no repetición de estos sucesos. El Ministerio de Exteriores subrayó que su país se reserva el derecho de responder con medidas apropiadas en caso de que la seguridad de sus ciudadanos o la integridad territorial vuelva a verse amenazada.

El medio Europa Press destacó que aún no hay una reacción oficial por parte de las autoridades iraníes en relación con el incidente. Mientras tanto, la fuerza diplomática azerí trasladó su malestar directamente al embajador iraní, recalcando la "firme protesta" por la invasión del espacio aéreo y la agresión contra instalaciones y civiles azerbaiyanos. La referencia a la entrega de una nota formal subraya la seriedad con la que Bakú encara el suceso.

Europa Press reportó, además, que este episodio llega justo después de que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acudiera de manera oficial a la Embajada de Irán en Bakú. Durante esta visita, el mandatario manifestó sus condolencias por el fallecimiento del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, hecho ocurrido dentro del contexto de bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, acción que ha elevado la tensión en la región.

Según información de Europa Press, Aliyev aprovechó la ocasión para reunirse con el embajador Mojtaba Demirchilu y firmar el libro de condolencias. En el mensaje, el presidente azerbaiyano mencionó el aprecio por sus encuentros anteriores con Jamenei en Iran y expresó solidaridad ante la pérdida de vidas civiles en el marco de la campaña militar sostenida por Estados Unidos e Israel. Fuentes oficiales azerbaiyanas publicaron un comunicado en el que destacan el tono cordial de la visita, así como el rechazo a la violencia que afecta a la población iraní.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, las recientes hostilidades han resultado en más de mil fallecidos en Irán, incluyendo altos funcionarios del estado y del ámbito militar, además del propio líder supremo. El ataque con drones en Najicheván se produce en medio de la respuesta iraní, la cual ha incluido ofensivas con misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en diferentes puntos de Oriente Próximo, atacando, entre otros, bases militares.

Europa Press ha detallado que, en las últimas jornadas, la crisis regional se ha visto intensificada tras la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. La reacción iraní se ha manifestado tanto con acciones militares como con mensajes políticos que buscan subrayar la soberanía y la capacidad de respuesta de la nación persa ante ataques externos. Lo sucedido en Najicheván aumentó la preocupación sobre los posibles efectos colaterales y la extensión del conflicto en la zona.

Las autoridades de Azerbaiyán, según describió Europa Press, han reforzado su postura de condena frente a acciones que consideran un quebrantamiento de la legislación internacional y un peligro para la seguridad de la región. El incidente también ha puesto de relieve la compleja relación entre Bakú y Teherán, así como las derivaciones que la inestabilidad regional puede generar en zonas limítrofes y exclaves, como es el caso de Najicheván.

El desarrollo de estos acontecimientos, reportado sucesivamente por Europa Press, señala que la convocatoria del embajador iraní y la solicitud de una explicación oficial configuran el actual estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países, mientras la comunidad internacional observa las implicaciones de las crecientes tensiones en la región del Cáucaso Sur y Medio Oriente.