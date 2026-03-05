Aterriza el primer avión militar con 171 evacuados de Oriente Próximo, de donde han salido 3.000 españoles

Entre los últimos grupos que lograron salir de la región de Oriente Próximo figuran 22 españoles que cruzaron la frontera de Irán hacia Azerbaiyán por tierra en una operación que presentó dificultades logísticas y de seguridad. Estas personas están llegando a España tras hacer escala en Bakú y Estambul, utilizando dos vuelos con destino a Madrid y Barcelona. Con esta evacuación, según precisó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya no permanecen en Irán ciudadanos españoles con voluntad de regresar.

El primer avión militar fletado por el Ministerio de Defensa, con 171 personas evacuadas de Oriente Próximo, aterrizó en la base aérea de Torrejón en la mañana, después de partir desde Omán el jueves por la tarde. Según detalló Albares en declaraciones recogidas por Europa Press y difundidas en RAC1, la mayor parte de los pasajeros eran ciudadanos españoles, aunque también se incluyeron en la repatriación nacionales de la Unión Europea, concretamente de Francia, Italia, Bélgica y Hungría. Además, viajaron ciudadanos procedentes de América Latina y una persona de Vietnam.

El ministro explicó que, desde el inicio de la escalada bélica en la región, precipitada por los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya se ha evacuado a aproximadamente 3.000 españoles mediante diversos métodos, incluido el uso de vuelos comerciales y otras operaciones logísticas, no limitándose únicamente a los vuelos militares. Al momento de los acontecimientos, existían unos 31.000 españoles en Oriente Próximo, de los cuales la mayoría eran residentes en la región y no manifestaron intención de abandonar el país en el que se encontraban.

Durante la entrevista, Albares puntualizó que quienes decidieron regresar a España constituyen “una minoría”, ya que la mayoría de los nacionales están establecidos en sus países de residencia y continúan allí pese a las tensiones recientes. A pesar de las circunstancias, el Ministerio ha mantenido operativos de evacuación y apoyo consular para quienes solicitaron retorno.

El número de españoles que residen de manera permanente en países de Oriente Próximo contribuyó a que la cifra de evacuados no sea mayor, confirmó el titular de Exteriores. A la par de las operaciones aéreas militares, continúan programándose vuelos comerciales para facilitar la salida de ciudadanos que deseen retornar, como los previstos a lo largo del día desde Dubái. Además, el Ejército del Aire prepara la salida de otro vuelo militar, que de acuerdo con la previsión del Ministerio, despegará desde Mascate rumbo a Torrejón en las próximas horas si las condiciones lo permiten.

Durante los días de máxima tensión, el Ministerio coordinó salidas con distintos países europeos para ofrecer protección a nacionales de la Unión Europea y otras regiones, según informó Europa Press. La colaboración entre embajadas permitió incluir en las listas de evacuados a personas de otras nacionalidades, extendiendo la ayuda más allá de los ciudadanos españoles.

En lo que respecta a la situación en Irán, donde al inicio de la crisis había algo más de 150 españoles, la mayoría optó por permanecer en el país. Solamente un grupo reducido se acogió a los planes de repatriación, incluyendo los 22 que atravesaron la frontera hacia Azerbaiyán en el operativo anteriormente mencionado.

El contexto de creciente hostilidad en la región llevó a reforzar los dispositivos de seguimiento y apoyo consular a lo largo de Oriente Próximo, según difundió Europa Press. España y otros países europeos mantuvieron la comunicación permanente con sus ciudadanos mediante las embajadas y los canales oficiales para informar sobre las posibilidades de salida y las alternativas de transporte disponibles en cada momento.

El ministro Albares agregó que los vuelos de repatriación, tanto comerciales como militares, continuarán sujetos a la evolución de la situación en Oriente Próximo y a la demanda real de los nacionales residentes o turistas que opten por regresar. Para ello, el dispositivo conjunto entre los ministerios de Defensa y Exteriores, así como la red consular, mantiene su coordinación con otros países de la UE y de América Latina.

La operación de evacuación desde Oriente Próximo no se circunscribió solo a los españoles, sino que ofreció asistencia en la medida de lo posible a otros ciudadanos europeos y latinoamericanos afectados, en momentos de incertidumbre producto del intercambio de ataques entre varios países de la región, según reportó Europa Press. Navegar la logística de la repatriación supuso la colaboración de los gobiernos implicados, la gestión de autorizaciones y el monitoreo continuo de la situación de seguridad en los distintos países.

De acuerdo con Europa Press, el vuelo militar que aterrizó en Torrejón marcó el inicio de una serie de repatriaciones, al tiempo que los ministerios responsables evaluaban la continuidad y refuerzo de medidas de protección y ayuda a expatriados y turistas españoles en Oriente Próximo, en coordinación con socios europeos y autoridades locales.