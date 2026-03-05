Araqchi niega una implicación de Irán en el ataque a Azerbaiyán y promete a Bakú una investigación

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha sostenido que el reciente ataque con drones contra Najicheván constituye un “acto terrorista por parte de Irán” e instó a que los responsables rindan cuentas sin demora. Tras el incidente, que impactó el aeropuerto de la república autónoma y zonas cercanas a una escuela, Aliyev exigió explicaciones y disculpas a las autoridades iraníes, subrayando la necesidad de que los responsables sean procesados de inmediato. El mandatario azerbaiyano aseguró que Bakú no participa en operaciones contra Irán, ni lo ha hecho en el pasado, remarcando una política de no agresión hacia países vecinos y enfatizando que la integridad territorial de su país se mantiene como una prioridad constante. Junto a estos reclamos, Aliyev ratificó que todas las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán se encuentran actualmente en el nivel 1 de movilización y preparadas para cualquier eventualidad, de acuerdo con directrices que incluyen medidas relativas a la frontera.

Según informó el medio Europa Press, el gobierno iraní, a través de su ministro de Exteriores Abbas Araqchi, negó cualquier implicación de Teherán en el ataque con drones perpetrado en Najicheván. Araqchi sostuvó una conversación telefónica con su homólogo azerí, Jeyjun Bayramov, en la que rechazó que Irán hubiera disparado proyectiles contra Azerbaiyán y remarcó la política de buena voluntad que el gobierno iraní mantiene con el país vecino, reiterando el interés de Teherán en expandir la cooperación bilateral en todos los ámbitos.

El funcionario iraní anunció que las Fuerzas Armadas del país ya avanzan en una investigación sobre lo sucedido para esclarecer los hechos. Asimismo, Araqchi planteó la posibilidad de que Israel estuviera involucrado en el ataque, sugiriendo que se busca afectar la percepción pública y socavar las relaciones entre Irán y sus países vecinos. Según consignó Europa Press, el ministro subrayó que se han observado incidentes similares en los días recientes, remitiéndose a supuestas acciones israelíes que, en su visión, buscarían tensar los vínculos de Irán con otros Estados en la región de Oriente Próximo.

En el transcurso de su comunicación, Araqchi lamentó el fallecimiento de un civil y expresó sus deseos de pronta recuperación para los heridos, hecho que expresó también por medio de un comunicado en redes sociales. Europa Press detalló que desde el Ministerio de Exteriores azerí no se ha hecho pública una reacción oficial a estas declaraciones y a la investigación anunciada por Teherán.

El Ministerio de Exteriores de Turquía manifestó su condena al ataque con drones a Najicheván, advirtiendo sobre los riesgos de escalada en la guerra y resaltando que este tipo de incidentes contra terceros países deben cesar cuanto antes. Ankara reiteró en un comunicado que apoyará permanentemente a Azerbaiyán. Tal como reportó Europa Press, ese respaldo también se reflejó en la conversación entre los ministros de Exteriores azerí y turco, Jeyjun Bayramov y Hakan Fidan, respectivamente, quienes evaluaron el ataque ocurrido y debatieron el derribo, un día antes, de un misil supuestamente lanzado desde territorio iraní contra Turquía por sistemas de la OTAN, según el comunicado oficial de la cancillería de Azerbaiyán.

Bakú indicó que ambos ministros coincidieron en la inaceptabilidad de estos ataques y destacaron que tales acciones contradicen los principios del Derecho Internacional, pues incrementan la tensión regional. La coordinación estratégica entre Turquía y Azerbaiyán fue subrayada como elemento clave para responder y colaborar en materia de seguridad.

En relación con la afectación de las operaciones aéreas, el Ministerio de Exteriores azerbaiyano informó que para garantizar la seguridad de los vuelos hacia Najicheván se acordó realizar temporalmente los desplazamientos a través del aeropuerto de Iğdır, en el este de Turquía, una región cercana tanto a Armenia como a Najicheván, el exclave azerí golpeado por el ataque.

Aliyev, en sus declaraciones posteriores al incidente, reiteró la postura defensiva de su gobierno y negó cualquier participación de Azerbaiyán en operaciones militares contra Irán, asegurando que la política nacional no permite acciones de este tipo. El presidente recordó el antecedente de la recuperación de la región de Nagorno Karabaj de manos de las fuerzas separatistas armenias, como parte de la determinación del país para salvaguardar su integridad, y advirtió que su nación está lista para responder a cualquier amenaza que se presente.

Aliyev enfatizó su intención de implementar un plan de acción ante el suceso, confirmando que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Fronteriza y las fuerzas especiales permanecen en estado de máxima alerta. “Estas personas deshonrosas que cometieron este acto terrorista contra nosotros, lo lamentarán. No deberían poner a prueba nuestra fuerza”, señaló el presidente, de acuerdo con los reportes de Europa Press.

De acuerdo con el informe publicado por Europa Press, el contexto del ataque y las acusaciones cruzadas incrementan la presión y la preocupación sobre una posible escalada de tensiones en la región. La interacción entre los distintos protagonistas, así como los señalamientos hacia Israel y los anuncios de investigaciones independientes por parte del gobierno iraní, resaltan la complejidad del escenario geopolítico tras el ataque con drones en Najicheván.