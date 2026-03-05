Antiviolencia propone multar con 50.000 euros al Alavés por la aparición de bengalas en Mendizorroza en la Copa

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha propuesto una fuerte sanción económica al Deportivo Alavés por la comisión de infracciones graves a la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Según informó este jueves el Ministerio del Interior, la comisión propone una multa de 50.000 euros para el conjunto vitoriano "por la aparición de bengalas" en las gradas del Estadio de Mendizorroza en el partido contra la Real Sociedad, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre.

Según la información aportada por el coordinador de seguridad, durante este encuentro "se desplegó una pancarta de 12 metros de longitud en la grada visitante" y bajo el tifo "se encendieron varias bengalas, lo que supuso un grave riesgo para la seguridad de los aficionados".

"La Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte recoge en su artículo 6.1.a, como condición de acceso al recinto, no introducir bengalas, petardos, explosivos o productos inflamables, fumíferos o corrosivos. El organizador del encuentro tiene como obligación impedir la entrada de estos elementos", recordó el ministerio.

Por otro lado, el Ministerio del Interior confirma que LaLiga presentó a los miembros de la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte un protocolo pionero para "prevenir y actuar en situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso sexual y por razón de sexo-género o autoridad en los estadios de La Liga de Fútbol Profesional masculina".

"Este protocolo-guía responde a las obligaciones legales atribuidas a los organizadores de las competiciones y constituye una herramienta para la prevención y actuación ante situaciones de discriminación y violencia en los estadios de fútbol", puntualizó.