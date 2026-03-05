Álvaro Arbeloa: "A los profesionales se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, abordó el manejo de las lesiones que afectan a figuras clave como Jude Bellingham y Kylian Mbappé, declarando que el equipo médico y el personal de preparación física del club han supervisado todos los aspectos relacionados con ambos futbolistas en las distintas ciudades donde se han recuperado. Según publicó la agencia Europa Press, Arbeloa explicó que tanto en Londres como en París los profesionales del Real Madrid han controlado de cerca la evolución de los lesionados, asegurando que los procedimientos para su recuperación siguen la planificación prevista por el club.

En la previa del enfrentamiento contra el Celta de Vigo correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, Arbeloa expresó que el principal objetivo inmediato del equipo radica en concentrarse exclusivamente en este partido. El medio Europa Press consignó que el técnico destacó la dificultad de esta visita a Balaídos ante un equipo trabajado y que atraviesa un buen momento de confianza y juego bajo la dirección de su entrenador. Arbeloa consideró que el reto contra el Celta representa otra prueba exigente para un conjunto que, tras varios resultados negativos, tiene el desafío de recuperar el nivel esperado por sus seguidores y directivos.

Referido a la dinámica interna tras las últimas derrotas, Arbeloa manifestó que la gestión de la presión en el Real Madrid está condicionada por las altas expectativas y la exigencia constante del entorno. Según reportó Europa Press, reconoció que el ambiente externo puede ser menos optimista, aunque insistió en que el vestuario permanece consciente de la cantidad de puntos que restan por disputar y de la relevancia de cada duelo por venir. El salmantino subrayó: "nos quedan 36 puntos por jugar, estamos a 4 puntos, no a 18. Esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos. Y si alguna vez llega un momento en el que matemáticamente no podamos luchar, también seguiremos luchando".

En relación a las bajas en la plantilla, el técnico reconoció la dificultad que esto representa, pero aseguró que cuenta con suficientes jugadores preparados para afrontar la competición. Europa Press destacó que Arbeloa no buscó excusas por la cantidad de lesionados y reiteró la importancia de crecer ante las adversidades, subrayando que "a los profesionales se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles". Según sus declaraciones, mencionó que vestir la camiseta del Real Madrid exige no solo talento, sino determinación para afrontar momentos de dificultad, considerando que el verdadero rendimiento de los jugadores se observa en escenarios desfavorables.

Consultado sobre el proceso de recuperación de Kylian Mbappé, Arbeloa informó a Europa Press que mantiene un contacto frecuente con el jugador francés y resaltó la mejora paulatina de sus sensaciones físicas. El entrenador detalló que todas las etapas de la rehabilitación de Bellingham y Mbappé están bajo la monitorización de los especialistas del club y que ambas situaciones evolucionan dentro de los parámetros esperados.

Abordando el rendimiento y la regularidad del equipo, Arbeloa señaló la necesidad de consolidar el desempeño tanto en resultados como en la implementación de las ideas futbolísticas planteadas desde el cuerpo técnico. De acuerdo con Europa Press, el entrenador consideró que no basta con analizar únicamente los resultados, ya que el rendimiento colectivo y la ejecución de la estrategia son aspectos igualmente decisivos para alcanzar los objetivos de la temporada.

Respecto a la situación de los jóvenes jugadores Dean Huijsen y Franco Mastantuono, Arbeloa hizo referencia al proceso de integración de futbolistas de corta edad en equipos de máxima exigencia. Recordó el inicio de la trayectoria de Vinícius Júnior en el club y la importancia de tener paciencia y permitir el desarrollo de estos talentos, opinando que serán relevantes tanto en el presente como en el futuro del Real Madrid. El entrenador solicitó a la afición apoyo para los jóvenes, animándoles a esforzarse y aprendiendo incluso a partir de eventuales errores en el campo.

En relación al papel de Brahim Díaz dentro del plantel, Europa Press citó a Arbeloa aceptando su responsabilidad por los minutos de juego limitados que ha ofrecido hasta el momento al jugador. Reconoció el trabajo y la actitud de Díaz en los entrenamientos y expresó su convicción de que podrá ofrecer al equipo un mayor rendimiento en el futuro inmediato.

Finalmente, Europa Press reseñó que Arbeloa reiteró la obligación de ganar como elemento central en la cultura del Real Madrid, afirmando que las explicaciones sobre las derrotas carecen de valor si no se logran los resultados esperados. El entrenador reafirmó su compromiso de exigir lo máximo al grupo para revertir la actual etapa y mantener al conjunto blanco con opciones en la lucha por los objetivos dentro de LaLiga.