Aliyev denuncia "un acto terrorista iraní" y promete respuesta tras un muerto en un ataque a Azerbaiyán

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, reveló que Irán solicitó recientemente la ayuda de Bakú para evacuar al personal de su embajada en Líbano y que Azerbaiyán envió inmediatamente un avión en respuesta, sin solicitación de pago por el servicio. Tras esta cooperación, Najicheván fue blanco de un ataque con drones que impactó el aeropuerto de la región, resultando en la muerte de una persona y un herido. A raíz de estos hechos, Aliyev ha calificado el suceso como "un acto terrorista iraní" y advirtió que se prepara una respuesta militar ante lo que denominó una agresión directa contra el país. Según informó Europa Press, el mandatario encabezó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y ordenó que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Fronteriza y todas las fuerzas especiales alcanzaran el nivel 1 de movilización.

De acuerdo con Europa Press, Aliyev calificó de forma categórica el ataque al aeropuerto de Najicheván como dirigido a instalaciones civiles, enfatizando que Azerbaiyán condena el acto y que los responsables deberán rendir cuentas “inmediatamente”. En su discurso, Aliyev exigió una explicación oficial de las autoridades iraníes y solicitó que ofrezcan disculpas e inicien procesos judiciales contra los responsables. El presidente recordó que este tipo de incidentes no son aislados: señaló el ataque registrado en enero de 2023 contra la embajada azerí en Teherán, también con un saldo mortal, y del cual Bakú responsabilizó a Irán. Tras ese suceso, Azerbaiyán adoptó medidas como la evacuación de su misión diplomática y la suspensión de relaciones bilaterales, hasta que el atacante fue ejecutado en presencia de representantes azerbaiyanos, pese a la resistencia inicial de Irán.

El jefe de Estado remarcó que "la respuesta será la misma" ante esta nueva situación, afirmando que no se acepta “este infundado acto de terrorismo y agresión cometido contra Azerbaiyán”. En declaraciones consignadas por Europa Press, Aliyev también recordó que Azerbaiyán ha advertido previamente a Teherán de que su territorio no será empleado en contra de ningún Estado vecino. Esta postura reiteró luego de los señalamientos de Irán tras la ofensiva israelí de 2025, la cual contó con apoyo de Estados Unidos.

Aliyev además rechazó las críticas emitidas desde Irán sobre la relación de Azerbaiyán con Israel, atribuyéndolas al intento de manchar la imagen internacional de Bakú y modificar la percepción de la comunidad azerí en Irán. "Azerbaiyán no participa ni participará en operaciones contra Irán. No tenemos ningún interés en involucrarnos en acciones contra nuestros vecinos y nuestra política nacional así lo establece", expresó el presidente según reportó Europa Press. Destacó que Azerbaiyán está comprometido con preservar su integridad territorial, recordando el reciente final del control armenio en la región de Nagorno Karabaj.

El mandatario calificó las acciones de Irán como "una gran ingratitud" y defendió los gestos de comprensión de Bakú, incluyendo su visita a la embajada iraní en la capital azerí para expresar condolencias tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei y otros civiles en el contexto de la ofensiva estadounidense e israelí. Aliyev criticó que, pese a esta colaboración y muestras de apoyo, la respuesta de Irán derivara en el ataque al territorio de Najicheván, subrayando que quienes organizaron el ataque “lo lamentarán” y que Azerbaiyán implementará un plan de acción con instrucciones directas referidas a la frontera entre ambos países.

El mismo jueves en que se produjo el incidente, las autoridades azeríes anunciaron, según reflejó Europa Press, el cierre parcial del espacio aéreo durante al menos 12 horas en la franja sur limítrofe con Irán, en respuesta a la emergencia. Dicha restricción se comunicó a través de una notificación a las misiones aéreas, con vistas a reforzar la seguridad y evaluar el desarrollo de la situación.

Sobre las acusaciones de Bakú, las fuerzas armadas iraníes respondieron negando cualquier implicación en el ataque con drones. En un comunicado, rechazaron categóricamente haber lanzado un dron hacia territorio azerí e hicieron responsable a Israel del ataque. Esta versión oficial fue respaldada por el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, quien declaró a la cadena azerí AnewZ TV que la política de Teherán no contempla atacar a países vecinos, salvo en el caso de que bases militares de adversarios —en especial el “régimen sionista” e intereses estadounidenses— sean utilizadas para agredir a civiles iraníes. Qaribabadi informó que el gobierno iraní examina el incidente y que presentará los resultados de la investigación en cuanto estén disponibles.

El incidente se produce en un contexto tenso y marcado por frecuentes intercambios de acusaciones entre ambos países. Según documentó Europa Press, Aliyev argumentó que Irán ha emitido en anteriores oportunidades acusaciones sin fundamento en contra de Azerbaiyán. El presidente reiteró que su país mantiene una política de no intervención con sus vecinos y de defensa estricta de su soberanía y fronteras.

Mientras tanto, la seguridad regional continúa bajo alerta máxima en Azerbaiyán, donde las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad se mantienen movilizados ante posibles nuevos incidentes. Las autoridades azeríes señalan que no admitirán acciones hostiles ni actos violentos en su territorio, a la vez que exigen explicaciones, disculpas y una depuración de responsabilidades al más alto nivel, conforme a lo expresado por el presidente Aliyev y reportado por Europa Press.