VÍDEO: Las exportaciones de España a Estados Unidos bajaron un 8% en 2025, hasta los 16.716 millones de euros

El déficit comercial de España con Estados Unidos se incrementó en 2025 en comparación con el año anterior, alcanzando los 13.458 millones de euros, una subida del 34,4% respecto al saldo negativo de 10.013 millones de euros registrado en 2024. El medio Europa Press reportó que esta cifra récord refleja un desequilibrio sin precedentes en la balanza comercial entre ambos países, motivado principalmente por la caída de las exportaciones españolas hacia el mercado estadounidense y el aumento en las compras españolas de productos provenientes de Estados Unidos.

Según el informe de comercio exterior difundido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y citado por Europa Press, las exportaciones de España a Estados Unidos durante 2025 sumaron 16.716 millones de euros. Esta cantidad representa una reducción del 8% frente al volumen exportado el año anterior y equivale al 4,3% del total de ventas españolas al exterior, que ascendieron a 387.091 millones de euros. Por el contrario, las importaciones españolas desde Estados Unidos mostraron un comportamiento opuesto, situándose en 30.174,7 millones de euros, valor que significa un alza del 7% respecto a 2024. El peso de estas compras sobre el total importado por España fue del 6,8%, de un global de 444.164,4 millones de euros.

La tendencia negativa también se reflejó en los datos del último mes del año. Solo en diciembre de 2025, el déficit comercial con Estados Unidos se incrementó un 20% interanual, alcanzando los 639 millones de euros respecto a los 532 millones contabilizados un año antes. Las exportaciones españolas a Estados Unidos ese mes sumaron 1.419,6 millones de euros, lo que registró una caída del 9,7% frente a diciembre de 2024 y representó el 4,7% del total exportado en ese período. Las importaciones, por su parte, alcanzaron los 2.058,8 millones de euros (5,8% del total de importaciones de ese mes), lo que supuso un descenso interanual del 2,1%.

Europa Press detalló que, entre los factores que explican el comportamiento de las importaciones españolas, Estados Unidos contribuyó al aumento del volumen importado por España principalmente a través de suministros de gas y medicamentos. Otros países también ejercieron un peso relevante: China aportó incrementos significativos de medicamentos, automóviles, motocicletas y aparatos eléctricos; mientras que Alemania destacó con automóviles y aparatos eléctricos, e Italia lo hizo con medicamentos.

Respecto a las exportaciones, el informe del Ministerio de Economía, citado por Europa Press, subrayó que, además de Estados Unidos, China, Reino Unido y Portugal se colocaron entre las principales fuentes de crecimiento en la tasa de variación interanual del volumen exportado, especialmente en la categoría de medicamentos.

En el caso de las relaciones comerciales entre España y China en 2025, el déficit comercial también mostró una tendencia al alza, alcanzando los 42.278 millones de euros, lo que implicó un 12,1% más que el año anterior. Las exportaciones españolas hacia China se elevaron un 6,8%, situándose en 7.971,6 millones de euros, mientras que las importaciones crecieron un 11,2%, llegando a 50.249 millones de euros. De acuerdo con Europa Press, los envíos españoles al mercado chino representaron el 2,1% del total nacional, mientras que las compras a China supusieron el 11,3% de la cifra global de importaciones españolas.

Aunque las exportaciones españolas a China subieron en 2025, todavía presentaron un crecimiento inferior al observado en los intercambios con otros países extracomunitarios. Destacan los repuntes hacia Argelia (168%), Indonesia (43,6%), Emiratos Árabes Unidos (28,6%), Egipto (20,8%) y Vietnam (20,3%).

Al analizar solo el mes de diciembre, las exportaciones españolas a China evidenciaron un aumento interanual del 21,5% hasta los 655 millones de euros, en contraste con un descenso del 2% en las importaciones, que se situaron en 4.052,2 millones de euros, reportó Europa Press.