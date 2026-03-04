Un primer grupo de 22 españoles consigue salir de Irán por tierra a través de Azerbaiyán

Las autoridades han reforzado el personal diplomático en diversas embajadas de Oriente Próximo, con la llegada de nuevos funcionarios prevista para este miércoles, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. El titular de la cartera de Exteriores detalló que Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein dispondrán de recursos humanos adicionales con el objetivo de asegurar que todos los españoles que lo soliciten puedan abandonar la región y regresar a España de forma segura. Según informó el medio fuente, Albares aseguró que el Gobierno no dejará a ningún nacional sin apoyo en la actual coyuntura.

Un primer grupo compuesto por 22 españoles logró salir de Irán cruzando por vía terrestre hacia Azerbaiyán, tras la escalada militar registrada desde el sábado pasado en la región. Tal como publicó la fuente original, estos ciudadanos forman parte de los poco más de 150 españoles que se encontraban en territorio iraní cuando se inició la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás. De acuerdo con el propio ministro Albares, el convoy ya se encuentra a salvo en suelo azerbaiyano y ha iniciado el trayecto hacia España, con escala en Bakú y Estambul. La llegada a Madrid, según estimaciones oficiales, tendrá lugar en las próximas horas.

El operativo de evacuación coincide con el despliegue de un avión del Ejército del Aire, que partió rumbo a Oriente Próximo con la misión de asistir en la repatriación de ciudadanos españoles. Según consignó el medio fuente, la aeronave del Ministerio de Defensa dispone de espacio para unas 300 personas y su destino específico no ha sido revelado por el Gobierno. La acción se enmarca en un contexto de creciente tensión en la región y forma parte de un amplio dispositivo español para asegurar la salida de los nacionales afectados.

La crisis desencadenada por la ofensiva militar ha puesto en situación de vulnerabilidad a aproximadamente 31.000 españoles residentes o desplazados en países de Oriente Próximo, incluyendo Irán y otros Estados vecinos, reportó el medio fuente. Albares subrayó que los esfuerzos de repatriación abarcan tanto vuelos especialmente organizados como el uso de rutas comerciales aún operativas, dependiendo del espacio aéreo disponible en cada país.

El ministro explicó mediante un comunicado audiovisual difundido por el medio fuente el recorrido seguido por el grupo de españoles que abandonó Irán. Tras cruzar por tierra la frontera con Azerbaiyán, las personas evacuadas siguen un itinerario que incluye las ciudades de Bakú y Estambul antes de arribar a Madrid. La modalidad de salida responde a la actual limitación del espacio aéreo en la zona, lo que ha llevado a utilizar combinaciones de desplazamientos por tierra y aire.

La labor del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa incluye la coordinación con embajadas y consulados en la región. De acuerdo con la fuente, la presencia reforzada de personal diplomático permitirá agilizar trámites administrativos, prestar apoyo consular y brindar información constante a los españoles que aún desean abandonar Oriente Próximo. Estas actuaciones se realizan en paralelo a la colaboración con aerolíneas y autoridades locales, según informó el medio fuente.

El plan de evacuación ha priorizado, según informó el medio fuente, a las personas que se encontraban en situaciones de mayor riesgo debido a la evolución del conflicto militar. El Gobierno ha reiterado su compromiso de garantizar que todos los ciudadanos españoles que permanezcan en la zona tengan posibilidades de acceder a los servicios consulares y a los medios de evacuación disponibles.

Hasta el momento, las autoridades españolas continúan monitorizando el estado de los ciudadanos en la región y mantienen contacto permanente con los afectados. De acuerdo con las declaraciones oficiales recogidas por el medio fuente, las próximas operaciones de salida dependerán tanto del desarrollo de la situación militar como de la disponibilidad de rutas seguras. El Ejecutivo español prevé, además, continuar flexibilizando los mecanismos de asistencia consular y el refuerzo de su presencia diplomática mientras persistan los riesgos para la integridad y la movilidad de los nacionales en el extranjero.