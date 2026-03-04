Un dron ataca la base Victoria de EEUU cerca del aeropuerto de Bagdad

Fuentes iraquíes consultadas por el portal Shafaq detallaron que la base aérea de Imam Ali, ubicada en Nasiriyá, en el sureste del país, experimentó un bombardeo que llevó a las autoridades competentes a abrir una investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y sus posibles ramificaciones. Este hecho se suma a una serie de incidentes similares registrados en las últimas horas, que han tenido como blancos diversas bases militares en el territorio iraquí, lo que refleja un aumento en las agresiones con dispositivos aéreos no tripulados en zonas consideradas estratégicas.

De acuerdo con Al Yazira, un dron no identificado impactó la base Victoria de Estados Unidos, situada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Esta base cumple funciones logísticas en apoyo a la Embajada estadounidense en Irak. El medio precisó que, hasta el momento, ninguna organización o grupo ha asumido la responsabilidad por el ataque contra estas instalaciones. El incidente ha provocado inquietud entre las autoridades locales e internacionales ante la reiteración de episodios de esta naturaleza en puntos clave del país.

En declaraciones recogidas por la agencia estatal INA, el jefe de la Unidad de Medios de Seguridad de Irak, el general Saad Maan, confirmó que horas antes del ataque a la base Victoria, las fuerzas iraquíes derribaron un dron en la misma zona. Según el militar, este hecho no produjo daños personales ni materiales, aunque ha reforzado la percepción de vulnerabilidad en torno a instalaciones prioritarias y al tráfico aéreo en la capital iraquí.

La situación de inestabilidad se agrava por los ataques dirigidos desde diferentes frentes. Según informó la cadena Al Yazira, la base militar estadounidense en Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí, recibió el impacto de "decenas de drones", en una ofensiva que fue públicamente reivindicada por la Guardia Revolucionaria iraní. El cuerpo militar iraní presentó la acción como respuesta a ataques realizados previamente por Estados Unidos e Israel, y también como reacción tras el fallecimiento de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de acuerdo con la información divulgada en medios regionales.

Durante la jornada del martes, fuentes del portal Shafaq consignaron que la base militar iraquí de Saladino, situada en la provincia homónima, también fue blanco de un ataque con dron. El suceso se inscribe en el patrón de agresiones recientes que afectan tanto a instalaciones iraquíes como a presencia militar extranjera, elevando la tensión interna y regional ante la escalada del conflicto.

Contextualizando el marco de estos ataques, el conflicto en Oriente Próximo se caracteriza actualmente por un intercambio constante de acciones ofensivas entre Israel, Estados Unidos e Irán. Medios como Al Yazira han reportado el uso de misiles y drones iraníes contra bases estadounidenses no solo en Irak, sino también en países del golfo Pérsico, ampliando el impacto de la crisis más allá de las fronteras iraquíes. Estos enfrentamientos reflejan la creciente influencia de actores externos en la dinámica de seguridad de Irak, cuyo territorio se ha convertido en escenario de confrontaciones que responden a agendas ajenas a los intereses nacionales.

Las autoridades iraquíes, citadas por la agencia INA, han manifestado su preocupación por la tendencia al alza de los ataques con vehículos aéreos no tripulados y han confirmado el inicio de investigaciones para determinar la procedencia y los responsables de estos artefactos. Al mismo tiempo, persiste la incertidumbre sobre los mecanismos de defensa adecuados para garantizar la protección de zonas aéreas sensibles y el material logístico estadounidense relevante para las operaciones diplomáticas y militares en Bagdad y otras ciudades estratégicas.

La proliferación de episodios similares en distintas zonas del país, reportada por medios como Al Yazira y Shafaq, pone en evidencia la complejidad del escenario iraquí frente a la presencia militar internacional y la competencia de intereses regionales. Las recientes ofensivas, que no han dejado víctimas ni daños materiales significativos en la base Victoria y en otros puntos atacados, subrayan el desafío que representan los drones como método de agresión y el reto que enfrentan las autoridades en materia de prevención y respuesta.

La evolución de estos acontecimientos y sus implicaciones para la seguridad nacional e internacional continuará siendo objeto de seguimiento por parte de medios y organismos de seguridad, a la espera de resultados concretos en las investigaciones impulsadas tras los últimos ataques.