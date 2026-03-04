Trump alaba a Delcy Rodríguez por hacer un "gran trabajo": "El petróleo está empezando a fluir"

Doug Burgum, secretario de Interior de Estados Unidos, mantuvo un encuentro en Caracas con Delcy Rodríguez, quien ocupa el cargo de presidenta encargada de Venezuela. Esta reunión, centrada en la cooperación en la industria minera y la gestión de cadenas de suministro de minerales críticos, representa uno de los esfuerzos recientes para reforzar la interlocución directa entre los dos gobiernos. Según consignó la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a través de sus canales oficiales, durante la visita Burgum también tiene previsto mantener reuniones con autoridades venezolanas interinas y representantes de empresas estadounidenses y venezolanas para tratar asuntos sectoriales.

De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias y el registro realizado en redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo pública su valoración sobre el desempeño de Delcy Rodríguez. "Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y trabaja muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir y la profesionalidad y dedicación entre ambos países es algo muy agradable de ver", aseguró Trump, remarcando el incremento en el flujo petrolero como uno de los resultados más visibles tras los recientes cambios en la relación bilateral.

Tal como reportó la fuente original, los contactos de alto nivel entre Caracas y Washington marcan un giro después de que Estados Unidos llevó a cabo una intervención militar en Venezuela, durante la cual resultó capturado el entonces presidente Nicolás Maduro. Desde ese momento, Washington ha implementado una serie de medidas dirigidas a flexibilizar ciertas restricciones económicas que habían sido impuestas sobre el gobierno venezolano, con especial atención al levantamiento progresivo de sanciones que afectaban la actividad petrolera.

Rodríguez, en su papel de presidenta encargada, solicitó de manera pública el fin de las sanciones estadounidenses y la eliminación del bloqueo que pesa sobre los sectores clave de la economía venezolana. Esta petición, recogida en declaraciones recientes y reproducida por medios internacionales, surge en un contexto de renovado diálogo institucional y negociaciones orientadas a restablecer la cooperación bilateral. Los temas energéticos y mineros han quedado en el centro de la agenda de trabajo según detalló el medio.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela adelantó que el secretario Burgum desarrollará durante su estancia un programa de encuentros tanto con miembros del gobierno interino como con actores del sector privado. El objetivo de estas reuniones apunta a robustecer las relaciones comerciales en áreas estratégicas, especialmente relacionadas con reservas minerales de importancia global y la exportación e importación de productos derivados del petróleo y el gas.

El medio original señaló que el intercambio entre ambas delegaciones implica también conversaciones sobre estrategias comunes frente a desafíos de seguridad, desarrollo tecnológico en el sector minero y definiciones normativas para garantizar el flujo constante de bienes y materias primas. Tanto Caracas como Washington evalúan los resultados de las mesas de trabajo bilaterales como una señal de continuidad en el proceso de acercamiento diplomático, poniendo especial énfasis en la necesidad de lograr acuerdos sostenibles a largo plazo.

Entre tanto, las declaraciones de Trump fueron seguidas de repercusiones en foros políticos y empresariales de ambos países, donde se debate la posibilidad de una aceleración en la normalización de relaciones y el levantamiento de restricciones. La reapertura parcial del sector petrolero representa, en este sentido, uno de los elementos destacados de la actualidad del vínculo entre Venezuela y Estados Unidos, como subrayó el medio citado.

El intercambio institucional entre Caracas y Washington, según las fuentes diplomáticas reproducidas por la prensa internacional, continúa desarrollándose bajo la observación de la comunidad internacional, mientras organismos multilaterales siguen el curso de estas negociaciones e incipientes cambios en la política exterior de ambos países.