Teresa Ribera insiste en respetar el derecho internacional y pide volver al Consejo de Seguridad de la ONU

Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, consideró que resulta sorprendente que, tras los episodios vividos en la guerra de Irak, todavía no se haya consolidado un debate público sólido en torno al papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la legitimación del uso de la fuerza a escala internacional. Según consignó Europa Press, Ribera manifestó que no se han definido de manera clara los elementos que deben someterse a discusión antes de recurrir a acciones militares y destacó la carencia de este debate tras la invasión de Irak, realizada sin el aval de Naciones Unidas.

Durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida y difundida por Europa Press, Ribera reclamó el respeto al derecho internacional y exhortó a retornar al Consejo de Seguridad como mecanismo central para la toma de decisiones en materia de uso de la fuerza. La funcionaria europea instó a los Estados miembros a recuperar el papel central de Naciones Unidas en la gestión de estos escenarios y advirtió sobre la urgencia de priorizar la legalidad internacional tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ribera agregó, según reportó Europa Press, que los eventos recientes han conducido a una escalada de tensión en Oriente Medio, generando represalias de Irán, que respondió con bombardeos dirigidos contra intereses estadounidenses en diversos países del Golfo Pérsico y ordenó el cierre del estrecho de Ormuz, un punto clave por el que pasa una proporción significativa de los envíos globales de mercancías y petróleo. Ribera calificó como necesario retomar el compromiso de la comunidad internacional con el cumplimiento del derecho internacional, señalando que la seguridad en la región y el respeto a los derechos dependen de ello.

La vicepresidenta explicó, de acuerdo a Europa Press, que la primera reacción pública de la Unión Europea tras los ataques consistió únicamente en un comunicado sobre el ataque de Irán, sin mencionar en ese primer momento las acciones previas de Estados Unidos e Israel. Ribera atribuyó esta situación a la labor conjunta de las cancillerías y de los ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembro, en coordinación con la alta representante de la UE, señalando que la respuesta fue unánime entre los 27 países que integran el bloque, aunque reconoció que existe un debate más profundo y relevante acerca del rol del Consejo de Seguridad y de las normas internacionales en la autorización del uso de la fuerza.

En sus declaraciones, la comisaria recalcó que “para Europa y para los europeos, el respeto al derecho internacional es un elemento importante desde el punto de vista de la seguridad y de la defensa de nuestros propios derechos”. Ribera añadió que esta preocupación no se limita al contexto europeo, sino que abarca también “a la mayor parte de los países del mundo”, que continúan defendiendo la vigencia y la primacía del derecho internacional en las relaciones entre Estados.

El medio Europa Press precisó que la vicepresidenta europea insistió en la importancia de reactivar y fortalecer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como espacio legítimo y multilateral para la toma de decisiones críticas relativas a la paz y la seguridad colectivas. Ribera reivindicó la necesidad de que las acciones militares cuenten con el respaldo del derecho internacional y el control de los organismos multilaterales, para evitar escaladas y consecuencias imprevisibles como las que se experimentan en el actual conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

A lo largo de la entrevista citada por Europa Press, Ribera aludió en varias ocasiones al precedente de Irak, subrayando la falta de un debate estructurado en torno a las competencias y límites del uso de la fuerza sin el aval del Consejo de Seguridad. Esta situación, según dijo, exige una reflexión urgente de la comunidad internacional sobre la manera en que se evalúa y se decide un eventual recurso a la fuerza, dentro de los parámetros establecidos por los principios y normas del derecho internacional.

El cierre temporal del estrecho de Ormuz, según explicó Ribera en las declaraciones recogidas por Europa Press, complica todavía más el escenario, dado el impacto que tiene esta vía marítima en el abastecimiento energético global y el comercio internacional. El incremento de la tensión militar en la zona produce efectos directos en la economía mundial y plantea la necesidad, a juicio de la dirigente europea, de fortalecer los mecanismos multilaterales de gestión de crisis y resolución de conflictos.

Ribera concluyó, según reportó Europa Press, que la vigencia del derecho internacional representa una garantía tanto para la seguridad europea como para la estabilidad global, haciendo un llamado a todos los Estados, y especialmente a los miembros de la Unión Europea, a respaldar el papel central de Naciones Unidas y a evitar decisiones unilaterales que puedan agravar la situación existente en Oriente Medio y otros escenarios de conflicto.