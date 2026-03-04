TECNO presenta las últimas novedades de la gama de portátiles Megabook, que llegarán a España este año

La integración de procesadores Intel Core Ultra 9 en el modelo Megabook S14 ha permitido a TECNO presentar este dispositivo con especificaciones orientadas al alto rendimiento y la eficiencia energética, al tiempo que mantiene un peso por debajo del kilogramo. Según informó Europa Press, la firma tecnológica china TECNO anunció la suma de dos nuevos dispositivos a su catálogo: el Megabook S14 y el Megabook T14 Air, ambos con avances en inteligencia artificial y diseño ultraligero, y detalló sus planes para reforzar su presencia en el mercado español.

El anuncio, realizado durante la celebración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona entre el 2 y el 5 de marzo, incluyó la exhibición de otros productos de la firma, como su prototipo de teléfono modular equipado con accesorios magnéticos. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el director comercial de Europa Occidental de TECNO, Nicolas de Saint Rémy, fue el encargado de presentar las novedades de la gama Megabook, subrayando que estos nuevos portátiles estarían disponibles en España a lo largo de 2026.

El Megabook S14 destaca por su pantalla OLED de 14 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, resolución 2K y un brillo de 440 nits. El dispositivo cuenta con el asistente de voz Ella de TECNO, que incorpora tecnología de inteligencia artificial para facilitar tareas y mejorar la experiencia de usuario. La compañía describió al S14 como el ordenador con IA de 14 pulgadas más ligero del mundo, con un peso de 898 gramos. Según consignó Europa Press, la autonomía del S14 permite hasta 16 horas de uso continuo, ajustándose así a las necesidades de movilidad habituales en el segmento profesional y estudiantil.

El Megabook T14 Air, considerado una opción dentro de la gama media, integra procesadores AMD Ryzen 7735HS e Intel CPU, y presenta un chasis de aluminio y magnesio que reduce su peso hasta 999 gramos, convirtiéndolo en el modelo más liviano de la serie T. La pantalla de este equipo corresponde a un panel IPS WUXGA con un brillo máximo de 350 nits. Según detalló Europa Press, TECNO busca con este lanzamiento atender a usuarios que priorizan portabilidad sin sacrificar la capacidad tecnológica.

En el contexto actual, la marca comercializa en España únicamente los portátiles Megabook K15S, Megabook K16S y Megabook T16, a pesar de contar con una gama de productos que abarca smartphones, tablets y dispositivos de tecnología portátil en otras regiones. El arribo de los nuevos equipos S14 y T14 Air durante 2026 se acompañará de versiones del Megabook K16S con procesadores Intel y la introducción del Megabook S16, reforzando la apuesta de la firma en el mercado nacional.

Europa Press reportó que, si bien TECNO cuenta con una posición consolidada en mercados latinoamericanos —donde sus smartphones ya están disponibles—, la intención para los próximos años consiste en ganar presencia en España con el objetivo de alcanzar una cuota de mercado del 10%. “Estamos pensando en un par de años a llegar al 10% de cuota de mercado”, afirmó Nicolas de Saint Rémy según recogió Europa Press, lo que deja de manifiesto la magnitud de la estrategia de expansión.

El mismo directivo identificó los desafíos regulatorios como el principal freno para la introducción de smartphones de la marca en el continente europeo. Según lo publicado por Europa Press, TECNO enfrentó obstáculos relacionados con la gestión de licencias de patentes, debido a que Nokia administra estos derechos en Europa bajo condiciones económicas revisadas por la Comisión Europea. “Hemos cerrado las patentes, pero la compañía que lleva los patentes en Europa es Nokia, que tenía que cerrar algunos precios controlados por la Comisión Europea”, explicó Saint Rémy.

A la complejidad normativa, Europa Press sumó la dificultad derivada de la escasez de materiales requeridos para la fabricación de memorias RAM. Saint Rémy anticipó un aumento en el precio de los dispositivos, situando el alza prevista en torno a los 50 euros para el precio final al público con IVA incluido. “Por ejemplo, un móvil que vale 300 euros hoy, mañana costará 349 o hasta 379 euros”, puntualizó el responsable europeo de la marca, dejando patente la afección de los factores internacionales en la estructura de costes de la compañía.

En el balance de lanzamientos realizado en el MWC y según información de Europa Press, la estrategia de TECNO se enfoca en ampliar de manera gradual su presencia en el mercado español, mediante la incorporación de modelos ultraligeros y con funciones potenciadas por inteligencia artificial, en paralelo a una vigilancia constante de las condiciones regulatorias y logísticas que puedan incidir en la expansión del catálogo de la firma tecnológica china en Europa.