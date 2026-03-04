Agencias

Sánchez agradece las llamadas de apoyo de Von der Leyen, Costa y Macron tras la amenaza de embargo de Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido las llamadas y mensajes de apoyo que ha recibido de varios dirigentes europeos al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con cortar toda relación comercial con España y establecer un "embargo".

Sánchez se ha mostrado "muy agradecido" a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa y el presidente de Francia, Emmanuel Macron "y otros aliados europeos" con los que ha intercambiado "llamadas y mensajes", según ha indicado.

En un mensaje en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press, ha reiterado su rechazo al conflicto iniciado por Israel y Estados Unidos contra Irán. "NO A LA GUERRA. Sí al comercio, la cooperación y la prosperidad", ha expresado.

Trump cargó contra España después de que el Gobierno de Sánchez rechazara permitir a Estados Unidos utilizar las bases militares de Rota y Morón para atacar a Irán. "Es un socio terrible", lanzó este martes desde el Despacho Oval.

Costa trasladó la "plena solidaridad" con España y aseguró que la UE siempre garantizará que los intereses de sus estados miembros estén plenamente protegidos en un mensaje en redes sociales después de mantener una llamada con el jefe del Ejecutivo español.

La Comisión también emitió un comunicado en el que manifiesta su apoyo a España y asegura que está dispuesta a actuar para defender los intereses europeos.

Macron trasladó este miércoles su "solidaridad" a Sánchez en una conversación telefónica, ante las "amenazas de coacción económica" de Trump, según las calificaron desde el Elíseo.

