Reyes se reúne con los ministros de Presidencia y Turismo de Bolivia y responsables del Congreso

El ministro de la Presidencia de Bolivia, José Luis Lupo, mostró interés en el modelo fiscal y de descentralización de España durante una serie de reuniones institucionales desarrolladas con la delegación española, abriendo la puerta a futuras colaboraciones en el ámbito de cooperación descentralizada y gestión pública local. La agenda oficial, según informó la Diputación de Jaén, incluyó encuentros con altas autoridades bolivianas como parte de una misión impulsada por el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi) y el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode).

Durante la visita, el presidente de la Diputación de Jaén y de Famsi, Francisco Reyes, sostuvo reuniones con el ministro de la Presidencia, así como con la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, y representantes de órganos legislativos bolivianos, como César Mentasti, presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías del Senado, y Marina Cachambi, presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados. Tal como consignó la Diputación jiennense, el objetivo principal de estos encuentros fue impulsar la cooperación técnica, fortalecer procesos de descentralización y favorecer el intercambio de modelos de éxito en gobernanza y desarrollo local.

La misión institucional se presentó como una oportunidad para reforzar la colaboración bilateral, abordando temas como el fortalecimiento de la gobernanza multinivel, la prestación eficiente de servicios públicos y el papel de los municipios en la construcción de políticas de proximidad. De acuerdo a lo publicado por la Diputación de Jaén, Reyes expresó ante sus interlocutores bolivianos: “No venimos a dar lecciones, venimos a compartir el camino recorrido, con sus luces y sus sombras. Lo que sí es evidente es que la descentralización en España ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población”. Además, subrayó la relevancia de que los procesos de descentralización sostenible incluyan la participación activa de alcaldes y alcaldesas, resaltando su función como agentes clave en la gestión de políticas públicas adaptadas a las necesidades locales.

El campo del turismo estuvo presente en la agenda, con un enfoque en el intercambio de experiencias y conocimientos para promover un sector competitivo y sostenible. Según detalló la Diputación de Jaén, Cinthya Yáñez, ministra de Turismo Sostenible, planteó posibilidades de colaboración técnica con Famsi y Felcode para fortalecer la marca turística de Bolivia y avanzar en la gestión del turismo desde una perspectiva territorial y sostenible. La ministra propuso integrar servicios públicos esenciales como agua, residuos y movilidad en el desarrollo turístico, considerándolos elementos fundamentales para aumentar la competitividad del sector. En respuesta, Reyes compartió la trayectoria de Andalucía en políticas turísticas y destacó la vigencia de la marca 'Jaén, paraíso interior' como ejemplo de promoción territorial y cohesión social durante casi tres décadas. El presidente de Famsi insistió en la importancia de contar con sistemas sólidos para el ciclo integral del agua, la gestión de residuos y el suministro de energía, a fin de consolidar un turismo sostenible.

En los encuentros sostenidos en el Congreso y el Senado bolivianos, la delegación española y las autoridades locales analizaron los avances y obstáculos que enfrenta el país andino en materia de descentralización, ordenamiento del territorio y articulación entre niveles de gobierno. El medio de Jaén informó que estos temas se consideraron clave para el fortalecimiento institucional y la mejora de los servicios públicos, aspectos centrales para incrementar la calidad de vida de los ciudadanos bolivianos.

La presencia en territorio boliviano de representantes tanto de Famsi como de Felcode, entre ellos Miguel Ángel Morales, presidente del fondo extremeño y de la Diputación de Cáceres, evidenció la colaboración entre diversas instituciones españolas y bolivianas. Según detalló la Diputación de Jaén, la misión reafirma la apuesta por la cooperación descentralizada y el intercambio técnico entre pares, proponiendo la participación directa de los gobiernos locales en la búsqueda y construcción de soluciones para retos compartidos.

A lo largo de las reuniones celebradas en los ministerios y el Congreso, las partes sentaron las bases para una agenda de cooperación que prioriza la transferencia de buenas prácticas, la asistencia técnica y la apuesta por políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible. La experiencia acumulada en los procesos de descentralización y gestión territorial en España se puso a disposición de las autoridades bolivianas, quienes manifestaron su disposición a explorar mecanismos conjuntos para aplicar aprendizajes y modelos exitosos en contextos locales.

El compromiso de ambas delegaciones giró hacia el fortalecimiento institucional, la promoción de un turismo sostenible y la mejora de la prestación de servicios públicos desde las administraciones municipales. El medio de Jaén subrayó que la misión confió en que este intercambio permita consolidar la calidad en la gestión pública y en la vida cotidiana de los habitantes de Bolivia, de la mano de la experiencia española en descentralización y cooperación entre gobiernos locales.