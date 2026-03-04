Previa del Valencia Basket - Zalgiris Kaunas

La serie de victorias consecutivas del Zalgiris Kaunas cuando juega en Valencia destaca como uno de los retos más significativos para el equipo local en la jornada 30 de la Euroliga. El enfrentamiento entre Valencia Basket y el conjunto lituano se conocerá este jueves a las 20:30 en el Roig Arena, con los dos equipos ocupando posiciones que otorgan acceso directo a los cuartos de final. Según informó el medio original, el equipo que dirige Pedro Martínez busca poner fin a la racha del Zalgiris, equipo que no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro partidos en la ciudad y que, además, se impuso en el último encuentro entre ambos jugado en Kaunas con un marcador de 86-77.

El Valencia Basket ha recuperado para la cita a Kameron Taylor, quien estuvo ausente en el encuentro previo contra Baskonia debido a un esguince de tobillo. Tal como publicó la fuente, con Taylor de vuelta, el club valenciano dispone de toda la plantilla para el compromiso, lo que incrementa las opciones de afianzar su posición en la parte alta de la tabla. Tras caer ante el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey el pasado 21 de febrero en un desenlace ajustado, el conjunto español encontró respuesta inmediata con un triunfo a domicilio frente al Baskonia en competición continental, alcanzando los 19 triunfos y asegurando el segundo puesto en solitario antes de este duelo clave.

La pugna por los primeros puestos en la Euroliga permanece estrecha. El medio detalla que solo tres victorias separan actualmente la zona alta de la amenaza de quedar fuera del ‘Top 10’. Así, cada encuentro presenta la doble oportunidad de acercarse a los playoffs y, a su vez, el riesgo de perder pie en la recta final del torneo. El partido contra Zalgiris, rival directo en la lucha por los seis primeros puestos, tiene implicaciones adicionales: la victoria permitiría al Valencia distanciarse del equipo lituano, que actualmente marca el límite de acceso directo a cuartos con un balance de 17-12.

El equipo báltico aterriza en Valencia tras haber ganado la Copa en su país y encadenar una dinámica positiva en la Euroliga. En sus dos partidos europeos más recientes, Zalgiris superó tanto a Hapoel IBI Tel Aviv como a Olympiacos, con Sylvain Francisco elegido Jugador Más Valioso de la última jornada. El propio Pedro Martínez se refirió a la calidad del rival en la rueda de prensa previa, al destacar que "es uno de los equipos que más me gusta cómo juegan de la Euroliga", según consignó la fuente. De acuerdo con el entrenador catalán, el Zalgiris presenta una combinación de sólida defensa y alta capacidad ofensiva, atribuida a jugadores como Moses Wright, Azuolas Tubelis y Nigel Williams-Goss.

Las alineaciones previstas, según el medio, sitúan a Giedraitis, Francisco, Brazdeikis, Wright y Tubelis como posibles titulares en Zalgiris Kaunas, mientras que el Valencia podría comenzar con Thompson, Badio, Puerto, Pradilla y Reuvers. En la lista de jugadores disponibles también figuran Montero, Sako y Costello para el club local, además de los habituales relevos del conjunto visitante como Williams-Goss, Lo y Sleva. El arbitraje estará a cargo de Javor, Bissang y Pastusiak.

El Roig Arena finaliza así el parón por la Liga Endesa con un encuentro de máxima tensión para el público valenciano, que busca resarcirse del desenlace amargo vivido en la Copa del Rey. La cita no solo representa la posibilidad de romper la serie ganadora del Zalgiris fuera de casa, sino también consolidar el regreso del Valencia a la élite europea tras varias temporadas fuera de la Euroliga.

Desde la perspectiva del contexto actual de la competición, cada victoria cobra relevancia inmediata ante la paridad entre los equipos en la zona media-alta de la tabla. Los seguidores podrán seguir la transmisión del partido a través de Movistar Deportes 3 desde las 20:30, según detalló la fuente original.

La determinación de ambos equipos por asegurar la clasificación directa se refleja tanto en las declaraciones de los entrenadores como en la composición de sus plantillas, que llegan sin bajas significativas para el duelo. El resultado del encuentro puede redefinir las aspiraciones de Valencia y Zalgiris en la parte decisiva del calendario regular de la Euroliga.