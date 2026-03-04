PLD Space cierra una ronda de financiación 'Serie C' de 180 millones para acelerar el acceso al espacio

La inyección de nuevos fondos permitirá a PLD Space no solo ampliar su red de infraestructuras industriales, sino también acelerar la puesta en marcha de sus servicios de lanzamiento para una clientela internacional que viene creciendo con fuerza. Según detalló el medio Europa Press, la compañía española de servicios espaciales ha cerrado una ronda de financiación ‘Serie C’ por un total de 180 millones de euros, una operación que ha contado con el respaldo del fabricante japonés Mitsubishi Electric Corporation y la empresa pública Cofides, a través del Fondo de Coinversión (FOCO). La ampliación de capital, explicaron directivos de ambas compañías en comunicados, refuerza el liderazgo de PLD Space y allana el camino para la transición hacia una etapa plenamente comercial.

El medio Europa Press informó que junto a Mitsubishi Electric y Cofides, han participado en la ronda el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, actuando a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y del fondo ‘Innvierte’. A la operación se sumó también la gestora española Nazca Capital mediante su fondo especializado en aeroespacial y defensa, ‘Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I FCR’, el mayor en España dedicado al sector y uno de los más grandes en Europa. Con este nuevo incremento, PLD Space ha alcanzado una financiación acumulada que supera los 350 millones de euros.

Esta significativa financiación permitirá a la empresa ejecutar la siguiente fase de su estrategia internacional, fortaleciendo la capacidad de desarrollar sistemas de lanzamiento completos y posicionándose entre el pequeño grupo de empresas privadas a nivel global que ofrecen este tipo de soluciones. El presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, destacó que la inversión “refuerza nuestro liderazgo tecnológico e industrial en el mercado de lanzadores y nos permite ejecutar la siguiente fase de nuestra estrategia con la rapidez y la escala necesarias para competir a nivel mundial”. Sánchez añadió que el cohete Miura 5 ha sido concebido para atender una carencia creciente en el mercado y que el apoyo recibido potenciará la transición hacia operaciones comerciales regulares.

La red de ubicaciones internacionales de la compañía jugará un papel fundamental en la expansión de los servicios de acceso al espacio. El directivo indicó que el nuevo respaldo financiero permitirá acelerar el despliegue de las infraestructuras industriales y de lanzamiento requeridas para responder a la demanda de una cartera global de clientes.

Por su parte, Tomonori Sato, presidente ejecutivo y responsable del grupo de sistemas de defensa y espacio de Mitsubishi Electric, expresó su satisfacción por la nueva alianza con la empresa española. “Nos complace colaborar con PLD Space, una empresa que afronta el reto de ofrecer servicios de lanzamiento de satélites con una vocación global”, afirmó, según recogió Europa Press. Sato resaltó además que la combinación de las capacidades de lanzamiento de PLD Space con la experiencia de Mitsubishi Electric en el desarrollo de satélites permitirá dar respuesta a las necesidades cambiantes de los clientes en los mercados internacionales.

La compañía española explicó al medio Europa Press que, gracias al acuerdo, se garantiza el buen gobierno corporativo y una gestión operativa eficiente, mientras se aprovecha la presencia de Mitsubishi Electric en el ámbito espacial y sus contratos de lanzamientos múltiples para facilitar el despliegue de futuras constelaciones de satélites. Dentro de los próximos pasos, PLD Space ofrecerá a Mitsubishi Electric servicios de lanzamiento de pequeños satélites con el cohete Miura 5 orientados a Japón y la región asiática, lo que representa un nuevo impulso a la confianza del mercado internacional en la empresa española y refuerza su papel como proveedor de infraestructura para el sector a nivel global.

Respecto al proceso de la operación, Europa Press consignó que Banco Santander participó como asesor financiero, mientras que Deloitte lo hizo como asesor legal de PLD Space. La gestión del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades mediante el CDTI y el fondo Innvierte ha “reafirmado su apoyo” al proyecto al sumarse a la ronda, según indicó el propio ministerio.

Declaraciones institucionales recogidas por Europa Press subrayan la relevancia estratégica del acuerdo. Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, afirmó que el cierre de esta operación consolida un proyecto de origen español con proyección internacional, posicionando al país en un lugar destacado dentro de la economía espacial emergente. Además, Morant señaló: “Desde el Gobierno hemos acompañado su crecimiento, porque invertir en espacio es invertir en soberanía tecnológica, autonomía estratégica y empleo cualificado”.

La presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, subrayó que la participación de Cofides mediante el FOCO constituye un paso adicional para fortalecer sectores estratégicos como el aeroespacial, afirmando que la colaboración con un líder internacional como Mitsubishi Electric permite que España ocupe un espacio relevante dentro de la autonomía europea de acceso al espacio.

Por último, PLD Space recordó que, gracias a estas nuevas inversiones y colaboraciones, la empresa podrá dar un salto cualitativo en el desarrollo de nuevas capacidades, ampliando su papel en la cadena de valor del sector espacial y potencializando la capacidad nacional para competir globalmente en uno de los sectores con mayor proyección de futuro.