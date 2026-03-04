Pedro Sánchez y Lula da Silva comparten su deseo de que "cese la guerra" en Oriente Próximo

La conversación entre el presidente español Pedro Sánchez y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva incluyó también la organización de una próxima cumbre bilateral el 17 de abril en Barcelona, la cual contará con la participación de mandatarios progresistas de diversos países. En este contexto, ambos líderes hicieron hincapié en la necesidad de coordinar estrategias ante fenómenos como el autoritarismo, el avance de la extrema derecha y la debilitación de la cooperación multilateral, según informó el Partido de los Socialistas Europeos en un comunicado citado por medios internacionales. De acuerdo con estos reportes, la cita en Barcelona tiene como objetivo principal articular respuestas comunes frente a desafíos globales que superan las fronteras nacionales.

En medio de crecientes tensiones internacionales, Pedro Sánchez y Lula da Silva sostuvieron este miércoles una conversación centrada en la situación en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según publicó el medio fuente, ambos presidentes manifestaron su deseo compartido de que se ponga fin a la guerra en la región e instaron a que las negociaciones diplomáticas se inicien “cuanto antes” dentro del marco del derecho internacional. Las declaraciones de Sánchez, difundidas también a través de sus canales oficiales, subrayan el compromiso de ambos gobiernos con la búsqueda de una solución pacífica, así como la voluntad de trabajar de forma conjunta para lograrlo.

La crisis en Oriente Próximo ha tomado nuevo impulso tras la escalada bélica desatada por los recientes ataques, lo que ha motivado respuestas y contactos de alto nivel entre líderes internacionales. El presidente Sánchez afirmó que tanto él como Lula da Silva comparten “el deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional”, y anticipó que seguirán cooperando activamente en la promoción de este objetivo. El medio especificó que ambos mandatarios vincularon su diálogo con la espera de la cumbre bilateral que se realizará próximamente en Barcelona.

El medio fuente detalló que la futura cumbre contará con la presencia de líderes y representantes de gobiernos progresistas de diferentes regiones, quienes buscarán establecer mecanismos para coordinar acciones frente a lo que califican como retrocesos democráticos, crecimiento de discursos de extrema derecha y debilitamiento de los organismos multilaterales. Esta preocupación sobre la estabilidad y el fortalecimiento de la cooperación internacional ha sido reiterada por diversos foros, según consta en las declaraciones compartidas por el Partido de los Socialistas Europeos en enero y referidas por los medios.

La conversación bilateral entre Sánchez y Lula coincidió también con una serie de contactos que el presidente español mantuvo este miércoles con otros dirigentes europeos, en el contexto de nuevas amenazas de Estados Unidos respecto a la posible suspensión de relaciones comerciales con España y la imposición de un “embargo”. El medio reportó que, entre los mensajes de apoyo recibidos, destacaron los provenientes de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Emmanuel Macron, presidente de Francia. Estas muestras de respaldo reflejan la preocupación conjunta de los líderes europeos ante las consecuencias económicas y políticas que podría tener un distanciamiento con la administración estadounidense.

En el marco de estas conversaciones, el presidente Sánchez reiteró su disposición a impulsar soluciones diplomáticas para el conflicto en Oriente Próximo y reclamar mayor protagonismo de las instituciones multilaterales. Tanto el Gobierno de España como el de Brasil ratificaron su compromiso público con la paz y la legalidad internacional, elementos que, según publicó la fuente, marcan el eje central de su cooperación en estos momentos de alta tensión geopolítica.

El anuncio de la cumbre progresista de Barcelona revela el interés de articular posiciones y estrategias entre gobiernos afines, especialmente para hacer frente a los desafíos planteados por el nuevo contexto internacional surgido tras los recientes episodios en Oriente Próximo y las tensiones con Estados Unidos. Según consignó el medio, los organizadores esperan que el encuentro sirva no solo para expresar apoyo político entre sus miembros, sino también para establecer propuestas concretas en materia de diálogo multilateral y fortalecimiento institucional.