Mujeres iraníes, la activista mexicana Alessandra Rojo y el ginecólogo Juan Vidal, reconocidos por la Comunidad en el 8M

La doctora en Biomedicina Isabel Calvo, conocida por su doble faceta en investigación científica y en el deporte de combate, se incluye entre las personalidades reconocidas en la XV edición de los Reconocimientos 8 de marzo, iniciativa de la Comunidad de Madrid por el Día Internacional de la Mujer. Según informó el medio El Mundo, el Gobierno autonómico hará entrega de estos galardones este viernes en la Real Casa de Correos, en un acto presidido por Isabel Díaz Ayuso.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad recibió en su reunión del miércoles la notificación sobre los premiados, seleccionados por la relevancia de sus trayectorias profesionales, el talento demostrado y su contribución a la sociedad. Entre quienes recibirán esta distinción figuran mujeres y entidades de distintos ámbitos, incluyendo la lucha por los derechos humanos, la investigación científica, el activismo, la medicina y la empresa.

De acuerdo con El Mundo, una de las distinciones corresponde al movimiento de mujeres iraníes, cuya resistencia y demanda de reformas democráticas, tanto dentro como fuera de Irán, será destacada como un ejemplo de defensa pacífica de las libertades y la igualdad. El reconocimiento subraya la significación internacional de las acciones impulsadas por mujeres iraníes frente a situaciones de opresión.

Otro de los premios será entregado a Alessandra Rojo de la Vega, política y activista mexicana enfocada en la defensa de los derechos de las mujeres en su país. Según reportó El Mundo, Rojo de la Vega ha fundado varias organizaciones orientadas a combatir la violencia de género y promover condiciones de igualdad y atención a víctimas de abuso y discriminación. En 2024 resultó electa como alcaldesa de Cuauhtémoc, consolidando su perfil como referente en la lucha por los derechos sociales.

El reconocimiento institucional también se dirige hacia la empresa española Ausonia, especializada en productos de cuidado e higiene íntima femenina. Tal como publicó El Mundo, la compañía será destacada tanto por su implicación con la salud femenina en todas las etapas de la vida como por su labor en campañas de sensibilización social y su colaboración en proyectos relacionados con la prevención y el tratamiento del cáncer de mama.

Entre los galardonados figura igualmente Juan Vidal, jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional, con una trayectoria profesional que abarca más de sesenta años. El Mundo detalló que Vidal ha ejercido también en centros públicos como los hospitales La Paz y Puerta de Hierro, centrando su labor en el acompañamiento médico y la atención sanitaria de las mujeres. Se reconoce así su contribución a la medicina en España dentro de una especialidad fundamental para la salud femenina.

La empresaria Alba Pau, propietaria del restaurante Can Pau en Ibiza, será una de las premiadas por su trabajo de protección y promoción de la cocina tradicional mediterránea, así como por su compromiso con causas sociales. El medio El Mundo consignó que Pau apoya diversas asociaciones que prestan cuidados y protección a menores víctimas de maltrato, extendiendo su actividad empresarial al respaldo de acciones solidarias.

En ciencia, dos premios recaen en especialidades diferentes. Por un lado, Isabel Calvo, quien tras doctorarse en Biomedicina ha compaginado su carrera investigadora con el deporte, llegando a proclamarse campeona mundial amateur de artes marciales mixtas. Según informó El Mundo, actualmente se prepara para oposiciones a bombera y sigue participando en proyectos deportivos y científicos. Por otro lado, Eva Nogales, doctora en Biofísica, será distinguida por determinar la estructura atómica de la tubulina, un avance clave en el desarrollo de terapias contra el cáncer. Nogales se convirtió en 2023 en la primera española galardonada con el Premio Shaw.

El impacto del suplemento Yo Dona, con más de veinte años de trayectoria como referencia del periodismo orientado a la mujer y su talento, también será reconocido oficialmente. De acuerdo con la información consignada por El Mundo, este suplemento del diario El Mundo se especializa en entrevistas, reportajes y contenidos culturales y de actualidad desde una perspectiva de género, ampliando la visibilidad de los logros y desafíos de las mujeres.

De este modo, la XV edición de los Reconocimientos 8 de marzo de la Comunidad de Madrid incluye perfiles representativos de la defensa de los derechos humanos, el avance científico, el compromiso social, la innovación empresarial, el periodismo y la excelencia médica, reflejando la amplitud de contribuciones que impulsan la igualdad y el desarrollo social.