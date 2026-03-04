Agencias

Mitsotakis describe el despliegue de Grecia en Chipre como "defensivo y pacífico"

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha descrito este miércoles como "defensivo y pacífico" el despliegue militar de Grecia en Chipre, en medio de las tensiones en Oriente Próximo tras el ataque sufrido por la base británica de Akrotiri.

En una intervención ante el Parlamento griego, Mitsotakis ha dado cuenta de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis, entre ellas poner al país en alerta diplomática y de defensa, activar la Unidad de Gestión de Crisis, establecer múltiples canales de comunicación con los Estados pertinentes y crear plataformas para facilitar la repatriación de ciudadanos.

Respecto al despliegue por parte de Grecia de dos fragatas y cuatro cazas F-16 en Chipre, Mitsotakis ha indicado que Grecia "está presente dondequiera que el deber nacional lo requiera" y subrayado que, en todo caso, "la misión es defensiva y pacífica, con el único propósito de prevenir acciones amenazantes".

Según el primer ministro heleno, la ofensiva estadounidense en Irán ha desembocado en "acontecimientos militares a gran escala y de alta intensidad con consecuencias económicas impredecibles", por lo que ha admitido que ahora mismo "la única certeza es la incertidumbre internacional".

Atenas ha enviado dos fragatas y aviones F-16 a la isla tras registrarse daños en la base militar de Reino Unido de Akrotiri en el marco de la represalia de Irán a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel.

En todo caso, el líder griego ha defendido rebajar la escalada de tensiones y trabajar en una salida diplomática a la crisis, recalcando que el futuro de Irán debe garantizar la libertad y libre expresión de la ciudadanía iraní.

INCIDENTES CON DRONES EN CHIPRE

Este mismo miércoles dos de los aviones de combate griegos en Chipre han sido activados para responder a un dron identificado cerca del espacio aéreo libanés, al entender que era un potencial amenaza a la base de Akrotiri.

Este incidente llega después de que el lunes, en medio de la escalada regional del conflicto en Irán, un dron se estrellara contra la pista de las instalaciones militares británicas.

Como medida de precaución ante la crisis, el aeropuerto internacional de Larnaca ha sido temporalmente cerrado este miércoles obligando a distintos vuelos a aterrizar en Atenas, si bien las operaciones han sido reanudadas horas después.

