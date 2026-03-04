Las subcampeonas olímpicas lideran la lista de la selección femenina de 3x3 para la Champions Cup

Txell Alarcón, Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión, Claudia Contell, Vega Gimeno, Carolina Guerrero, Noa Morro, Cecilia Muhate, Helena Oma, Alba Prieto, María Roters y Sandra Ygueravide conforman el grupo de jugadoras que buscará un puesto en la selección española femenina de baloncesto 3x3 para disputar la Champions Cup en Bangkok. Según publicó el medio que dio a conocer la información, la seleccionadora Nuria Martínez convocó a estas 12 deportistas para una concentración previa que se realizará en Zaragoza, de la cual saldrán las cuatro representantes que participarán en el torneo internacional.

De acuerdo con lo informado, la concentración tendrá lugar entre el 7 y el 10 de marzo en Zaragoza. La labor de la seleccionadora contará con el apoyo de Marta Montoliú, encargada de compartir conducción y preparación técnica antes del desplazamiento a Tailandia. El evento, que se desarrollará del 13 al 15 de marzo en Bangkok, corresponde a la segunda edición de la Champions Cup, torneo que forma parte del calendario FIBA 3x3 y en el que compiten las ocho mejores selecciones del mundo.

La lista anunciada oficialmente incluye una destacada presencia de jugadoras que lograron la medalla de plata olímpica: Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilión, quienes también ostentan la condición de medallistas continentales. Su experiencia y logros recientes refuerzan las expectativas de la selección de cara a este campeonato, en una edición que marca el inicio de las competiciones internacionales 3x3 de 2024.

El medio detalló que el proceso de selección en Zaragoza servirá para definir qué cuatro jugadoras serán las elegidas para representar a España en la Copa de Campeones. Esta fase preparatoria tiene como objetivo optimizar el rendimiento táctico y físico del equipo que viaja a Asia, en una cita con las principales potencias de la disciplina, entre ellas Canadá, Azerbaiyán y el país anfitrión, Tailandia, con quienes España comparte el Grupo B.

A lo largo de este torneo, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, donde se enfrentarán a los mejores clasificados del Grupo A. Este grupo está integrado por Países Bajos, Estados Unidos, Australia y Madagascar, según precisó el medio especializado. El formato busca reunir a las selecciones femeninas con mejores resultados internacionales, en un certamen clave para el desarrollo del baloncesto 3x3 a nivel global.

Además de las cuatro subcampeonas mencionadas, la convocatoria destaca la inclusión de jugadoras habituales en los ciclos recientes, como Cecilia Muhate, Alba Prieto y Helena Oma. El medio puntualizó que la elección final de las cuatro representantes dependerá del rendimiento mostrado durante la mini concentración, así como de la adaptación táctica y la compenetración en pista.

La Federación Española de Baloncesto apuesta por un grupo polivalente, compuesto por jóvenes talentos como Noa Morro y jugadoras con experiencia en competiciones nacionales e internacionales, como María Roters y Claudia Contell. Esta diversidad tiene como finalidad garantizar alternativas tácticas y responder a las exigencias de partidos de alto ritmo, característicos en la modalidad 3x3.

El torneo en Bangkok se presenta como el punto de partida de una temporada que suma relevancia para el baloncesto femenino español. Según reportó el medio que adelantó la noticia, la cita representa el primer gran objetivo de un año con compromisos internacionales y la oportunidad de consolidar al equipo nacional entre la élite mundial del 3x3. La presencia de las subcampeonas olímpicas y la apuesta por una mezcla equilibrada de juventud y experiencia marcan la línea de preparación adoptada por el cuerpo técnico.