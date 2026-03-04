Agencias

La nieve se disfruta con estilo: Leire Martínez y un cartel de invitados top en la quinta edición de Nevalia

Más de doscientos jóvenes vivirán del 5 al 8 de marzo jornadas únicas de conciertos, actividades y sorpresas en Formigal, con actuaciones exclusivas, batallas de DJs, figuras destacadas de la cultura digital y una propuesta invernal sin precedentes

Las jornadas de Nevalia ofrecerán una fusión de música y cultura digital en la estación de esquí Aramón Formigal-Panticosa, donde, del 5 al 8 de marzo, más de doscientos jóvenes participarán en conciertos, actividades y eventos exclusivos, según publicó el medio. Este evento invernal reunirá a artistas y creadores de contenido digital destacados, bajo una propuesta considerada sin precedentes en España por su combinación de música, deporte y celebridades de la red.

De acuerdo con lo informado, entre las actuaciones más esperadas figura la de Leire Martínez, quien presentará en solitario su álbum "Historias de aquella niña" el sábado 6 de marzo. El escenario para este showcase se mantendrá en secreto y será revelado a través de la cuenta de Instagram @ronbarcelospain, lo que añade un elemento de sorpresa a su participación. El medio detalló que la programación musical abarca desde el pop y la música electrónica hasta batallas de DJs con predominio del reggaeton, permitiendo a los asistentes experimentar diferentes estilos a lo largo del festival.

El espacio seleccionó también experiencias únicas para los asistentes, como el Nevalia Beach Club, una instalación efímera ubicada en la Cabaña Garmet Lounge con jacuzzi, hamacas en la nieve y fiestas con ambiente playero, detalló el medio. Esta actividad busca trasladar ciertos elementos del verano al contexto invernal de la montaña y será complementada por sesiones especiales de DJs como Isaac Corrales y DJ Nano el viernes, y Juan Valiente el sábado.

El viernes se celebrarán batallas de DJs en el espacio M Big Room, donde se habilitará un ring de boxeo para que duplas de artistas enfrenten sus repertorios mezclando reggaeton clásico y contemporáneo. Entre las sesiones programadas se encuentran enfrentamientos musicales entre Hidalgo y Barce, Quike AV y Dani del Lío, así como Color con Carmen de la Fuente, según el medio original.

El sábado, Innmir y Dani del Lío se encargarán de las sesiones previas a la que será una de las actuaciones centrales: el dúo australiano Nervo, reconocido internacionalmente en el ámbito del EDM y el electro house y habitual en festivales como Tomorrowland y Ultra Music Festival, aportará la energía característica de estos macroeventos internacionales al escenario de Nevalia, tal como publicó la fuente.

La cita también concentrará a destacadas figuras de la cultura digital y el famoseo en España. Entre los invitados confirmados se encuentran Marina Rivers, considerada una de las creadoras de contenido de mayor visibilidad actualmente, y Carlota Melendi, vinculada tanto al mundo musical como al lifestyle digital. Guille Toledano, exintegrante del grupo Desorden y finalista en la última edición de Operación Triunfo, se suma a la lista de artistas y personalidades, amplió el medio de referencia.

Nevalia contará con la participación habitual de Lucía de la Puerta, Ibelkyy y Anabel Pantoja, entre otras figuras, junto a los hermanos Buyer (Javier y Eric Ruíz), ambos reconocidos por su trayectoria en YouTube y su presencia en el entorno deportivo y la Kings League. Esta confluencia de personajes digitales y músicos busca expandir la experiencia hacia distintas audiencias y comunidades dentro del espacio digital.

Según consignó el medio, la quinta edición de Nevalia fortalece su posición como una de las principales propuestas de après-ski en España, integrando en sus jornadas tanto a referentes históricos de la música como a los actuales líderes globales del cartel. El evento subraya así su carácter de plataforma donde convergen tendencias musicales y digitales en un entorno invernal privilegiado.

