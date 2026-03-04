La hipoteca fija supone el 63,95% de las nuevas firmas y gana casi 15 puntos desde 2020, según pisos.com

En Navarra, las hipotecas a tipo fijo representaron el 77,66% de los nuevos préstamos en el último trimestre de 2025, situando a esta comunidad autónoma en el primer lugar nacional en la preferencia por este formato crediticio. Otros territorios como La Rioja, Murcia, Cataluña, Galicia y Asturias también superaron el 68% de créditos concedidos bajo esta modalidad. Esta tendencia nacional refleja un cambio estructural en las preferencias de los compradores, donde la búsqueda de estabilidad y previsibilidad en las cuotas mensuales se ha convertido en una prioridad. Según informó pisos.com, durante el cuarto trimestre de 2025, el 63,95% de los créditos hipotecarios firmados en España fueron de tipo fijo, lo que supone casi 15 puntos porcentuales más que el 55,74% registrado en el mismo periodo de 2020.

El análisis realizado por pisos.com, basado en las estadísticas del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, muestra que las familias han optado crecientemente por la seguridad que representa una cuota invariable a lo largo del tiempo. El portal inmobiliario destacó que esta preferencia constituye una de las transformaciones más significativas del mercado hipotecario español en la última década, impulsada por la subida de los tipos de interés decretada por el Banco Central Europeo a partir de 2022 y la consiguiente escalada del euríbor. Esta circunstancia ha encarecido de manera notable los pagos en los préstamos a tipo variable, lo que ha provocado un aumento de la demanda de hipotecas fijas entre quienes buscan evitar sorpresas en su economía doméstica.

Según publicó pisos.com, entre 2020 y 2025, el porcentaje de nuevos créditos a tipo fijo aumentó casi 15 puntos, mientras la opción variable perdió terreno en la mayoría de los territorios. El director de Estudios de la plataforma, Ferran Font, explicó que “el giro estructural hacia la hipoteca fija es uno de los cambios más profundos que ha experimentado el mercado hipotecario español en la última década”. Font también señaló que “el encarecimiento del euríbor y la búsqueda de estabilidad financiera por parte de las familias han acelerado de forma decisiva este proceso”.

El estudio por comunidades autónomas realizado por pisos.com ofrece una imagen diferenciada según la región. El País Vasco experimentó el mayor avance en la proporción de hipotecas fijas, alcanzando el 67,56% del total de nuevos créditos, lo que equivale a un incremento del 55,60% en comparación con 2020. Madrid ocupa el segundo lugar en aumento relativo, pasando del 46,18% al 61,25%, mientras que Andalucía creció del 53,09% al 65,35% en el mismo periodo, equivalente a una mejora del 23,09%. Estos datos reflejan la consolidación de la hipoteca fija como opción predominante en gran parte del país.

Pese a esta tendencia general, ciertas comunidades autónomas muestran un crecimiento en el peso de los préstamos variables respecto al total. Según reportó pisos.com, Cantabria, Canarias y Baleares registraron aumentos en el porcentaje de créditos a tipo variable frente a 2020. En Cantabria, el 36,15% de los nuevos contratos corresponden a esta modalidad, con un crecimiento de 12,20 puntos porcentuales. Canarias alcanza el 44,16% (+6,74%) y Baleares el 41,65% (+4,13%) de participación de las hipotecas variables.

Extremadura destaca como caso particular, ya que los datos de pisos.com señalan que esta es la única comunidad donde la modalidad variable sigue predominando, tanto en 2020 como en 2025. En la última medición, solo el 39,09% de los nuevos créditos correspondieron a tipo fijo, el porcentaje más bajo del país. Otras comunidades con menor presencia de hipotecas fijas son Castilla-La Mancha (54,91%) y Canarias (55,84%).

En el conjunto del Estado, el cambio de tendencia hacia la hipoteca fija se vincula directamente al entorno macroeconómico y a la volatilidad de los tipos de interés. El ciclo alcista iniciado en 2022, tras las decisiones del Banco Central Europeo, elevó el coste de las hipotecas variables y llevó a numerosos hogares a valorar especialmente la certidumbre en el pago de sus cuotas mensuales. Según los datos publicados por pisos.com, “la certidumbre sobre la cuota mensual se ha convertido en el principal argumento de venta de las hipotecas fijas, y todo apunta a que este modelo seguirá siendo dominante incluso en un escenario de tipos a la baja”, afirmó Ferran Font.

El análisis elaborado por pisos.com detalla que, aunque la hipoteca fija domina prácticamente todo el territorio nacional, existen disparidades significativas entre comunidades autónomas tanto en la velocidad del cambio como en la penetración del producto. Navarra encabeza la lista y La Rioja se sitúa en segundo lugar con un 74,75% de hipotecas fijas. Murcia alcanza un 72,01%, Cataluña un 69,69%, Galicia un 69,28% y Asturias un 68,98%. Estas cifras contrastan con las comunidades en las que la modalidad variable todavía conserva una cuota relevante.

El informe de pisos.com concluye que el entorno de tipos elevados favoreció una adopción casi generalizada de la hipoteca fija, y aunque pudieran producirse bajadas en el futuro, la preferencia de las familias por la estabilidad mensual mantiene su vigencia. Las cifras indican una transformación estructural en las decisiones financieras de los compradores de vivienda en España desde 2020, motivada por la evolución del mercado y las expectativas económicas a largo plazo.