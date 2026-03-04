La actividad privada de la eurozona se aceleró en febrero impulsada por Alemania, según PMI

El impulso en los nuevos pedidos nacionales ha sido uno de los factores clave que permitió que el sector privado de la zona euro experimentara en febrero el mayor ritmo de crecimiento en tres meses, al tiempo que los encargos de exportación mostraron una leve caída. Según detalló el medio que da origen a la información, el crecimiento general en la actividad estuvo impulsado fundamentalmente por Alemania, que mostró un papel central como motor económico del bloque, mientras que Francia prácticamente no registró variaciones y España, aunque sigue siendo uno de los países con mayor crecimiento en años recientes, vivió su avance más lento desde mayo de 2025.

De acuerdo con lo publicado, el índice PMI compuesto de la eurozona alcanzó en febrero los 51,9 puntos, en comparación con los 51,3 registrados a comienzos de 2026. Este indicador, que mide la evolución de la actividad del sector privado, reflejó tanto una recuperación en los servicios como en la manufactura: el PMI del sector servicios subió a 51,9, tres décimas más que en enero, mientras que el PMI manufacturero se ubicó en 50,8 puntos, su mayor nivel desde junio de 2022, tras situarse en 49,5 el mes anterior. El informe indica que este repunte generalizó el crecimiento empresarial entre los cinco países de la zona euro incluidos en la medición, salvo por la excepción de Francia, que mantuvo su economía prácticamente estancada.

El aumento observado en febrero obedece principalmente a una aceleración en los pedidos internos, extendiendo así a siete meses el ciclo de expansión de las ventas. El medio destacó que, a pesar de la buena marcha de los pedidos nacionales, los encargos de exportación experimentaron una leve disminución, mostrando una evolución dispar dentro del comercio de la eurozona. Por su parte, el empleo dentro del sector privado no experimentó fluctuaciones significativas con respecto al mes anterior, manteniéndose sin variaciones relevantes, según los datos referenciados.

El análisis publicado atribuye a Alemania un papel destacado como propulsor de la actividad en la región. El economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, recalcó a la fuente informativa que las señales que muestra el país germano podrían consolidarlo en los próximos meses como el motor económico de la eurozona, respaldado por un aumento del gasto en infraestructura y defensa que ya muestra efectos positivos en su economía y que podría repercutir favorablemente en otros países del bloque.

En el contexto inflacionario, los datos expuestos reflejan presiones crecientes en los costes empresariales. La encuesta de febrero señala que el ritmo de incremento de los gastos operativos fue el más acusado en casi tres años para las compañías de la zona euro. Paralelamente, la inflación de los precios cobrados por las empresas mostró una leve moderación respecto a meses anteriores, aunque aún se mantiene como la segunda más elevada en los últimos doce meses. Para el Banco Central Europeo, este escenario añade un elemento de cautela, y el propio Cyrus de la Rubia señaló al medio que los resultados “son sin duda un motivo más para que sea improbable que planee nuevos recortes de los tipos de interés por el momento”.

En el reparto de resultados entre países, España se ubicó entre los que han sostenido un ritmo más elevado de crecimiento en los años previos, aunque en febrero se observó una ralentización, con el incremento más bajo de la actividad empresarial desde mayo de 2025. Frente a ello, Alemania se distingue como el país que más contribuyó al dinamismo regional, mientras que Francia mostró estancamiento.

El medio remarcó que la recuperación de la eurozona se sostiene en la demanda doméstica, siendo el principal vector de crecimiento de los últimos meses. Sin embargo, el retroceso leve en los pedidos exteriores introduce incertidumbre acerca de la solidez y la distribución de la recuperación en los distintos sectores y países.

A modo de conclusión de expertos citados, el efecto del aumento del gasto público alemán en sectores estratégicos como infraestructura y defensa podría, según las tendencias observadas, extenderse con resultados positivos a otras economías del bloque, influyendo en el ritmo de crecimiento y en el balance de riesgos que actualmente evalúa el Banco Central Europeo respecto a políticas monetarias ante la presión de costos y las señales encontradas dentro del empleo y la inflación.