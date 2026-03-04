Kallas convoca mañana una nueva reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE por la escalada en Irán

El Consejo de la Unión Europea incluyó en la convocatoria representantes del Consejo de Cooperación del Golfo, entre ellos su Secretario General, Jassim Mohammed Al-Budaiwi, para reforzar la coordinación de seguridad y la cooperación económica con Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en un esfuerzo por abordar las repercusiones de la ofensiva reciente de Estados Unidos e Israel sobre Irán. De acuerdo con el comunicado oficial recogido por el Consejo de la UE, el objetivo de la reunión extraordinaria está centrado en buscar un enfoque común de la comunidad internacional ante la escalada de tensión en la región.

Según informó el medio, Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, liderará este jueves, 5 de marzo, una nueva sesión virtual del Consejo de Asuntos Exteriores. Esta convocatoria sucede sólo cinco días después de la última reunión de los ministros de Exteriores de los Veintisiete, que fue organizada de forma extraordinaria tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Kallas anunció la reunión desde Varsovia, indicando que el debate informal estará dedicado a analizar los acontecimientos recientes en Oriente Próximo y las posibles respuestas conjuntas de la Unión Europea.

Tal como publicó el Consejo de la UE, la sesión de ministros de Asuntos Exteriores comenzará a las 11:00 (hora local) y se centrará en la situación actual en Irán y la región circundante, considerando los desarrollos sobre el terreno que han generado preocupación en la comunidad internacional. Entre los participantes no only estarán los titulares diplomáticos de los Estados miembro de la UE, sino también representantes clave de países del Golfo, subrayando el interés europeo en consultar a actores relevantes en la región para evaluar los riesgos y oportunidades en materia de seguridad.

El medio detalló que en la reunión precedente, celebrada el domingo inmediatamente posterior a los ataques, la Alta Representante y los ministros de Exteriores instaron públicamente a ejercer “máxima contención”. El comunicado del Consejo de Asuntos Exteriores destacó la importancia de proteger a la población civil y de respetar de manera plena el derecho internacional, incluidos los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario. Los responsables europeos subrayaron su preocupación sobre las implicaciones de un conflicto militar extendido en Oriente Próximo, advirtiendo sobre “el costo que una guerra abierta implicaría para la región”.

Además, reportó el medio, los ministros europeos expresaron su condena a los ataques perpetrados por Irán contra países vecinos, calificándolos de “inexcusables”. El acto fue acompañado por un mensaje dirigido al pueblo iraní, reiterando el respaldo de la Unión Europea a sus “aspiraciones fundamentales” y el deseo de un futuro en el que se respeten plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. El comunicado oficial recoge la postura de los Estados miembro en favor del respeto al orden internacional y la estabilidad regional.

La reunión extraordinaria de este jueves refleja los intentos de los socios europeos por mantener una línea diplomática coordinada frente al deterioro de la situación en Oriente Próximo, según consignó el Consejo de la UE. La participación de representantes del Consejo de Cooperación del Golfo responde a la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación con actores clave en la región, dando seguimiento a los incidentes recientes y evaluando los posibles escenarios que podrían derivarse de una escalada mayor del conflicto.

El proceso de discusión, de acuerdo con los comunicados del Consejo y las declaraciones realizadas por la Alta Representante, girará en torno a la búsqueda de consenso sobre las acciones diplomáticas apropiadas y las perspectivas para reducir la tensión regional. Además, se analizarán los impactos de la ofensiva militar y las medidas necesarias para evitar un agravamiento de la crisis humanitaria en las zonas afectadas. El encuentro, por videoconferencia, busca también reforzar la interlocución con las organizaciones regionales y las partes interesadas en medidas de prevención y mediación.

La reiteración de estos encuentros, añade el reporte del Consejo de la UE, responde a la conveniencia de actualizar el análisis común ante la dinámica cambiante del conflicto, así como a la responsabilidad de la UE de contribuir activamente a la estabilidad regional mediante el diálogo multilateral y el respeto del derecho internacional. Kaja Kallas insistió en la necesidad de mantener abiertas las vías diplomáticas y de involucrar a todos los actores relevantes en el diseño de una respuesta internacional.

Durante la última reunión, los mensajes de contención y respeto a los civiles fueron acompañados por un llamado a la unidad dentro del bloque comunitario y hacia la cooperación más amplia con las entidades regionales. Según detallaron los portavoces oficiales, la preocupación principal radica en evitar una escalada que revista consecuencias imprevisibles tanto para la seguridad en Europa como para la estabilidad global. Las sucesivas convocatorias extraordinarias muestran la prioridad que otorgan las autoridades europeas a la evolución del conflicto y a la necesidad de respuestas coordinadas.

Las decisiones y posturas adoptadas en la reunión de este jueves quedarán registradas en una declaración oficial del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, según han adelantado los asistentes y el propio Consejo en su comunicación preliminar.