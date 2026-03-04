Hezbolá critica al Gobierno libanés por doblegarse ante Israel y asegura que sus fuerzas "no se rendirán"

Según publicó el diario L'Orient-Le Jour, Naim Qassem, secretario general de Hezbolá, responsabilizó al Gobierno libanés de ceder a presiones externas y permitir restricciones sobre las capacidades militares de la organización. En un discurso tras los nuevos ataques israelíes en Líbano, Qassem aseguró que "nunca nos rendiremos ante el enemigo" y cuestionó las recientes iniciativas gubernamentales para desarmar a la agrupación chií, reiterando que Hezbolá mantendrá la resistencia mientras continúe la ofensiva israelí.

Durante su intervención, Qassem declaró que corresponde a las autoridades garantizar la soberanía de Líbano y defender a la población, argumentando que "el derecho a resistir" debe sostenerse "hasta el cese de la agresión y la retirada del enemigo de nuestra tierra y nuestra patria". Según informó L'Orient-Le Jour, el líder del partido-milicia defendió que el reciente lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá durante el fin de semana no desencadenó el conflicto actual, sino que la escalada había sido previamente planeada por el ejército israelí en el marco de operaciones conjuntas con Estados Unidos.

En el contexto del aumento de hostilidades tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, Qassem manifestó que la respuesta militar de Hezbolá buscaba poner fin a “la agresión israelí-estadounidense en Líbano”. El líder chií planteó una pregunta al Gobierno y la sociedad libanesa: si el problema radica en el monopolio de las armas por parte de su organización, o si más bien está en las reiteradas “violaciones de la soberanía libanesa por parte de Israel”. Según detalló L'Orient-Le Jour, enfatizó la importancia de la “unidad nacional” frente a una coyuntura marcada por la violencia y la presión internacional.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, intervino esta semana manifestando que la decisión de prohibir las actividades militares de Hezbolá es "irreversible". El jefe de Estado declaró, de acuerdo con L'Orient-Le Jour, que el Consejo de Ministros tiene la potestad de “tomar este tipo de decisiones y prohibir actividades militares que se encuentran fuera de la legalidad". La prohibición de las operaciones armadas no estatales se formalizó después de una campaña de ofensiva israelí, respuesta a los cohetes lanzados desde territorio libanés en represalia por el asesinato del líder supremo iraní en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con el medio citado, la campaña de bombardeos ha dejado un saldo de decenas de muertes, aumentando la tensión política y social en Líbano. Qassem sostuvo que los ataques israelíes “constituyen una agresión contra todo Líbano”, y atribuyó a Israel la responsabilidad por la actual escalada bélica. El dirigente reafirmó que la agrupación mantendrá sus operaciones militares en defensa, pese a las resoluciones gubernamentales y la presión internacional para su desarme.

Tal como consignó L’Orient-Le Jour, la controversia entre Hezbolá y el gabinete libanés se enmarca en una coyuntura en la que diferentes sectores políticos y sociales debaten sobre la legitimidad de la resistencia armada fuera de la estructura estatal y la protección de la soberanía nacional ante amenazas externas. La postura de Qassem profundiza la división con el Ejecutivo, al presentarse como garante de la defensa territorial frente a Israel, mientras advierte que la agrupación no aceptará restricciones impuestas por presiones extranjeras.

Las declaraciones de Qassem y las recientes decisiones del Gobierno reflejan la gravedad de la crisis institucional en Líbano, en medio de una ofensiva militar de gran intensidad y una compleja red de alianzas e intereses en la región. El desarrollo de los últimos acontecimientos, reportó L'Orient-Le Jour, sitúa a la sociedad libanesa ante un desafío de gobernabilidad y seguridad en uno de los contextos más tensos de los últimos años.