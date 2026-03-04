Frisby España abrirá sus primeros cinco restaurantes cuando se levanten las medidas cautelares

La empresa Frisby España ha comunicado la eliminación de varios elementos de su identidad visual para mitigar eventuales conflictos legales en torno a la marca y el personaje corporativo. Este anuncio se realiza en un contexto marcado por la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante, prevista para el 18 de marzo, fecha en que se emitirá un fallo sobre el recurso presentado por Frisby España ante las medidas cautelares que actualmente impiden la utilización de la marca en territorio español. Según informó el medio, la empresa planea retomar su expansión en España y abrir sus cinco primeros restaurantes tan pronto las restricciones sean levantadas, entre ellos dos en Madrid, uno en Barcelona, otro en Málaga y uno más en Sevilla.

Tal como publicó la compañía mediante un comunicado, estas futuras aperturas se enmarcan en la estrategia de reanudación de operaciones que dependerá directamente del levantamiento de las medidas cautelares impuestas anteriormente por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante. Estas medidas surgieron a raíz de una causa judicial en la que la firma original de Colombia, Frisby, denunció una supuesta usurpación de imagen y personaje corporativos por parte de Frisby España.

De acuerdo con la información proporcionada a la prensa, Frisby España argumentó en su apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante que, en su opinión, existe una “más que probable extinción de los derechos invocados por Frisby en un futuro próximo”, así como una “ausencia de notoriedad de la marca alegada en el territorio relevante” y la “inexistencia de competencia desleal”. En el mismo comunicado se precisa que la empresa sostiene haber actuado siempre “de buena fe” y señala haber propuesto soluciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

El conflicto judicial tiene su origen en noviembre, cuando la justicia mercantil de Alicante ordenó a Frisby España suspender el uso de la marca mientras se resolvía el litigio con la matriz colombiana. Según informó la empresa, esta situación les llevó a presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, y el resultado de este trámite se conocerá el próximo 18 de marzo.

El medio añadió que, además del proceso en Alicante, existen otros litigios pendientes entre Frisby España y Frisby Colombia en organismos de propiedad industrial; en concreto, estos se tramitan tanto en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) como ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estas instancias nacionales y europeas deberán determinar la titularidad y validez de los derechos de marca reclamados.

En su declaración, la empresa Frisby España insistió en que la eliminación de determinados aspectos de su identidad gráfica responde a un esfuerzo explícito por reducir los puntos de fricción en la disputa. Según explicó en su comunicado, se han impulsado diferentes propuestas encaminadas a lograr un entendimiento equilibrado con la firma colombiana.

Mientras la decisión judicial permanece pendiente, la compañía solo procederá con la apertura de locales una vez que se hayan levantado las restricciones legales. Frisby España planifica establecerse en ciudades consideradas clave en el sector de la restauración en el país, con una primera fase centrada en Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla, detalló el comunicado reproducido por medios españoles.

El proceso seguido hasta ahora refleja la persistencia del enfrentamiento judicial entre ambas empresas, así como la búsqueda de Frisby España de un reconocimiento de legitimidad para continuar sus operaciones bajo su nombre comercial. Las futuras resoluciones de los organismos judiciales y administrativos involucrados serán determinantes para el desarrollo de la marca en España y la posible expansión de nuevos establecimientos en los próximos meses.