Finnair cancela todos sus vuelos a Qatar y Emiratos Árabes Unidos hasta el 28 de marzo

Finnair ha cancelado todos sus vuelos a Doha (Qatar) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos) hasta el próximo 28 de marzo debido a la situación de tensión que padece Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán del pasado sábado.

Así, la compañía ha señalado que el espacio aéreo de la región "no es seguro" para viajar en estos momentos y ha señalado que está buscando opciones para repatriar a los clientes de forma "segura".

El director de Operaciones de Finnair, Jaakko Schildt, ha indicado que están comprometidos con la seguridad de los vuelos y que comprenden que la situación es angustiosa para los clientes, por lo que están trabajando "duro" para encontrar una solución que les permita volver a casa.

Por el momento, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) mantiene activa la recomendación de no volar a Irán, Baréin, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí hasta el 6 de marzo, fecha a la que también se han acogido algunas aerolíneas de la región.

Por eso, Finnair destaca que las aerolíneas tienen la responsabilidad de dar solución a sus clientes, pero hay "muy pocas opciones disponibles".