Emiratos se reserva el derecho de "legítima defensa" denunciando "más de mil" ataques por parte de Irán

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha afirmado que su territorio ha sido blanco de más de un millar de ataques atribuidos a Irán, una cantidad que, según las autoridades emiratíes, supera la que han experimentado otros países de la región afectados por bombardeos procedentes de Teherán. Esta declaración se difundió junto con el anuncio de que Abu Dabi mantiene su posición de “legítima defensa”, tal como recogen la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. La información fue reportada este martes por el Ministerio de Exteriores de Emiratos, según consignó la agencia Europa Press.

El comunicado oficial, citado por Europa Press, señala que Emiratos Árabes Unidos recalca su derecho a protegerse ante lo que califica como reiterados actos hostiles. La cartera diplomática sostiene que, hasta la fecha, la respuesta de las Fuerzas Armadas emiratíes a los bombardeos ha seguido criterios de “profesionalidad, eficiencia y distinción”. Asimismo, las autoridades precisaron en su declaración que no han adoptado ninguna decisión orientada a modificar la postura defensiva de Abu Dabi ante la continuación de las agresiones aéreas atribuidas a Irán.

Según informó Europa Press, la nota ministerial subraya que, además del propio Emiratos, los ataques también han alcanzado a otros países del golfo Pérsico, incluyendo Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait y Qatar, así como territorios israelíes, aunque los datos oficiales de Emiratos sitúan a este país con la mayor cantidad de ataques registrados entre los afectados.

La postura del Gobierno emiratí incluye la afirmación de que no ha intervenido en la guerra y no ha facilitado el uso de su territorio, aguas territoriales ni espacio aéreo para la realización de acciones militares contra Irán. Así consta en el comunicado recogido por Europa Press, que vincula esta posición con la defensa de políticas de buena vecindad y distensión, en línea con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esta aclaración aparece como respuesta indirecta a la reciente ofensiva militar desplegada el pasado sábado por fuerzas de Estados Unidos e Israel contra el Estado iraní, operación que, según el balance provisional citado en el comunicado, ha causado cerca de 800 muertes.

El Ministerio de Exteriores emiratí también abordó, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, informaciones publicadas por agencias como Bloomberg, donde se señaló que Emiratos y Qatar habrían buscado el apoyo de aliados internacionales para mejorar sus sistemas de defensa antiaérea tras los ataques con misiles y drones atribuidos a Irán. Sobre este punto, la nota oficial del Ejecutivo de Abu Dabi rechaza tales informaciones, desmintiendo que se hayan dado estos contactos u ofrecimientos en el marco de la escalada reciente.

Junto a estas precisiones, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos remarcó en la nota citada por Europa Press la necesidad de que los medios de comunicación observen estándares éticos rigurosos y verifiquen la información con fuentes oficiales antes de difundir datos que puedan resultar erróneos o imprecisos. Esta demanda surge tras la publicación de reportes donde se aludía a supuestas negociaciones o peticiones hechas por Emiratos para fortalecer su capacidad de defensa, las cuales se descartaron expresamente en la comunicación oficial.

Por último, según detalló Europa Press, la declaración de Abu Dabi vuelve a poner sobre la mesa las tensiones regionales en el marco de los ataques entre Teherán y otros actores involucrados, y la insistencia emiratí en que sus acciones han cumplido estrictamente los compromisos de derecho internacional y políticas de neutralidad. Las autoridades emiratíes reiteraron su posición de defensa y vigilancia frente a cualquier desarrollo bélico en la zona, manteniendo su negativa a la participación directa o indirecta en acciones hostiles contra Irán.