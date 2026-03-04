Agencias

El Pentágono confirma que un submarino de EEUU hundió el buque iraní frente a Sri Lanka

El Pentágono ha confirmado este miércoles que un submarino estadounidense atacó con un torpedo el buque iraní hundido frente a las costas de Sri Lanka, en lo que ha celebrado como el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní. Se encontraba en aguas internacionales y fue hundido por un torpedo", ha señalado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, para actualizar la situación en el marco de la operación lanzada contra Irán el pasado sábado.

Así ha confirmado que la Armada estadounidense está detrás del ataque a la embarcación iraní. "Una muerte silenciosa", ha valorado Hegseth, quien ha señalado que se trata del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial". Este episodio, a juicio del jefe del Pentágono, evidencia la voluntad de Washington de librar y ganar la guerra, al igual que en el citado conflicto.

La Armada ceilandesa había informado de que 35 personas se encontraban a bordo de un buque iraní que hundido a 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al sur de la isla.

