El Ministerio de Cultura celebra el 8M con actividades en los 16 Museos Estatales, presentaciones y performances

El Ministerio de Cultura celebra el Día Internacional de la Mujer 2026, que se celebra este 8 de marzo con el lema 'Iguales para crear, libres para vivir', con numerosas actividades en los 16 Museos Estatales, así como presentaciones y performances, entre otras acciones.

En el caso de los 16 Museos Estatales que gestiona el Ministerio de Cultura en diferentes puntos del territorio han preparado una programación especial a lo largo del mes de marzo que incluye exposiciones, visitas temáticas, conciertos o talleres familiares.

En Madrid, el Museo Arqueológico Nacional ofrece, entre otras actividades, recorridos temáticos por la colección permanente, y la exposición 'La Mitad del mundo, La mujer en el México indígena', a lo largo de todo el mes. El Museo Nacional del Romanticismo presenta un recorrido semanal por las estancias del palacio en el que se ubica el museo a través de los testimonios y voces de mujeres del siglo XIX.

El Museo Cerralbo ha programado este 7 de marzo el taller intergeneracional 'La huella de las mujeres. Creando un álbum familiar', el concierto 'Únicas. Autoras Xtraordinarias' y la visita temática 'Mujeres en el Cerralbo: un recorrido por su historia', con las mujeres que compartieron la vida cotidiana del palacio como protagonistas.

Mientras, el Museo Nacional de Antropología ofrecerá recorridos temáticos por sus colecciones, y acogerá las exposiciones 'Hotel del artefacto expoliado', de Agnes Essonti, y 'La quema. Una retrospectiva de Elena del Rivero'. Por su parte, el Museo de América ofrecerá, entre otras, las visitas temáticas 'La mujer en época virreinal' el 6 y 20 de marzo, y 'América tiene nombre de mujer', dirigida a público familiar el 7 de marzo.

En Toledo, el Museo Sefardí plantea el taller de escritura creativa 'Voces de mujeres sefardíes' el mismo 8 de marzo y la conferencia 'Universo Sefarad, el alma en la memoria' que se celebrará el 24 de marzo. Por su parte, en el Museo del Greco ya se puede visitar la instalación artística 'Honra' y se ofrecerá un coloquio con la artista Elisa Sanz el próximo 10 de marzo.

En el caso del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, con sede en Santillana del Mar, propone una exposición sobre la visita de Emilia Pardo Bazán a la cueva de Altamira, apenas 15 años después de su descubrimiento. La exposición estará abierta hasta el mes de junio.

En Valladolid, el Museo Nacional de Escultura ofrecerá una visita guiada a la exposición 'LadyLike. Disciplinamiento, belleza y violencia' el 11 de marzo, los días 18 y 25 de marzo ofrecerá la visita temática 'Rara avis', y el 5 de marzo tendrá lugar la actividad 'Florero no, raíz' con la que busca desterrar los estereotipos de género.

También el 5 de marzo, el Museo Casa de Cervantes acogerá la performance 'Un cuerpo es una ciudad' de Celia BSoul dentro del programa MusaE, y realizará visitas temáticas en busca de Dulcinea del Toboso los días 19 y 26 de este mes. En Cartagena, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA, Diana Cuéllar impartirá la charla 'Autorrelato y feminismo. Posibilidades expandidas' el próximo día 25 de marzo.

En Mérida, el Museo Nacional de Arte Romano organiza la semana temática 'Ser mujer en Roma' que incluye, entre otras actividades, el cuentacuentos 'Ceres y la creación de las estaciones' o la recreación 'Hijas del Sol'.

Además, el 18 de marzo la Subdirección General de Museos Estatales impulsa la jornada 'Las que faltaban. Mujeres y museos, memoria y presente' que contará con un taller de edición de Wikipedia y una charla divulgativa de Eugenia Tenenbaum en colaboración con Wikiesfera.

ACTIVIDADES EN DIFERENTES CAMPOS

El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer con la muestra 'La imagen femenina', un recorrido por cien años de historia a través de los fondos de su fototeca que analiza cómo la representación de las mujeres ha estado tradicionalmente ligada al ámbito familiar y condicionada por figuras masculinas, encajándolas en roles como madre, esposa o hija.

En Soria, el Centro Nacional de Fotografía presenta en el Palacio de la Audiencia la intervención performativa 'Ancestras' el 18 de marzo y en Salamanca, el Centro Documental de la Memoria Histórica organiza junto a la Universidad de Salamanca las jornadas Women's Legacy, tituladas 'Más que un proyecto para la igualdad'.

Los Archivos Estatales también han programado actividades especiales por el 8M. Así, el Archivo Histórico Nacional celebrará el 6 y 9 de marzo diversas actividades, como la presentación del libro 'Reinar en femenino', de María Jesús Fuente, y una visita por sus fondos relacionados con figuras femeninas de la realeza, entre otras. Además, para profundizar en la figura de las mujeres en el patrimonio rural, se celebrará el webinar 'El patrimonio rural a través de las mujeres jóvenes'.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura, en paralelo, vuelve a colaborar con el festival 'Ellas Crean', organizado por el Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, que celebra su 22ª edición del 5 al 15 de marzo.

Las propuestas audiovisuales estarán a cargo de Filmoteca Española, el organismo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura encargado de la preservación, investigación, documentación y difusión del patrimonio fílmico y cinematográfico.

Así, Filmoteca Española celebrará los ciclos y retrospectivas 'Montadoras del cine español (1942-1967)', 'Kelly Reichardt. Vidas Errantes', y 'Lillian Hellman. Ficción, memoria y compromiso', que tendrán lugar a lo largo de los meses de marzo y abril en el Cine Doré. El martes 10 de marzo, este mismo espacio acogerá el coloquio 'Del rosa al azul: la mujer en el franquismo a través de NO-DO', entre otras acciones.

También la dirección general del Libro, del Cómic y de la Lectura se ha sumado a la celebración de este Día con la presentación del fotolibro 'Apuntes de un inventario de Carmen Martín Gaite' de la retratista Lisbeth Salas. Con esta sesión, que tuvo lugar el pasado lunes, el Ministerio de Cultura pone fin a un extenso programa de actividades desarrolladas a lo largo 2025, con el objetivo de reconocer a una de las escritoras clave de la narrativa española del siglo XX, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento.

Además, el día 6 de marzo tendrá lugar en la Residencia de Estudiantes en Madrid la velada 'fraternidad,' organizada conjuntamente por el Ministerio de Cultura y las Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus, un diálogo con Remedios Zafra y Paco Cerdà, Premios Nacionales de Ensayo y de Narrativa 2025, que irá seguido de un recital poético a cargo de Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025.

Mientras, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), desarrollará una serie de actividades entre las que se encuentran la programación protagonizada por mujeres del Teatro de la Zarzuela. El viernes 6 y el sábado 7 de marzo se presentará en el ambigú del teatro la obra 'Las hijas de Eva', y en este mismo mes también se estrenará una nueva producción de 'Jugar con fuego'.

Por último, el Centro Nacional para la Difusión Musical (CNDM) programará un concierto de la agrupación Spanish Brass, el sábado 7 de marzo en Segovia, y el lunes 9 de marzo en Madrid, con los estrenos de las nuevas obras de las doce compositoras que inauguraron el Taller de Compositoras del CNDM y el Festival de Cádiz, bajo el nombre 'Como el agua del río'.