El JEMAD defiende el español como herramienta de "negociación" y "persuasión": "Puede influir de manera decisiva"

El libro ‘Geopolítica del español’, presentado en la sede de la Real Academia Española (RAE), cuenta con el prólogo del rey Felipe VI, quien resalta que el español constituye un patrimonio colectivo en constante enriquecimiento y legado, más allá de ser un recurso tangible o cuantificable. Durante la presentación, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, señaló que el dominio del idioma español representa una herramienta fundamental tanto para la negociación como para la persuasión en el ámbito internacional, afirmando que la elección de palabras y marcos discursivos puede incidir de forma decisiva en los resultados de las interacciones diplomáticas. Así lo informó el medio Europa Press.

Según detalló Europa Press, el evento, celebrado este miércoles, congregó a unas 400 personas, entre ellas representantes del mundo académico, militar y de la sociedad civil. La obra presentada surge de la colaboración entre la RAE y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), dependiente del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), y pone de relieve el papel de la lengua como instrumento geopolítico en un contexto mundial caracterizado por la competencia y la interdependencia.

El almirante López Calderón abordó la relevancia creciente del "poder blando", que definió como la habilidad de un país para influir en el entorno internacional mediante la atracción, la cultura y los valores. Sostuvo que el idioma español se ha consolidado como un recurso central de influencia en esta modalidad de poder, en contraposición al poder duro, basado en la coerción o la fuerza. López Calderón añadió que, en el escenario actual, donde la incertidumbre y la competencia global son constantes, el español figura como un recurso estratégico para los países hispanohablantes, permitiéndoles fortalecer posiciones y generar afinidad con otros actores.

Durante la misma jornada, el director del CESEDEN, teniente general Miguel Ballenilla y García de Gamarra, expresó que si bien el poder duro ocupa hoy el centro de la escena internacional, minimizar el alcance del poder blando constituye un error. Ballenilla subrayó que sin la capacidad de atraer y generar adhesión legítima, el poder duro pierde efectividad. A modo de ejemplo, recordó la participación española en 70 misiones internacionales en cinco continentes, con la movilización de más de 200.000 militares, donde nunca se detectó rechazo en ningún país, incluida Afganistán. Ballenilla atribuyó esa aceptación a la aproximación empática de los españoles, al legado histórico de mestizaje cultural y al atractivo del mundo hispano.

El teniente general describió al español como "un gigante silencioso del poder blando global", al tiempo que enfatizó que no constituye un mecanismo de imposición ni responde a nostalgias imperiales, sino que aporta un espacio de encuentro y un ecosistema cultural compartido entre los países hispanohablantes. Ballenilla remarcó que, ante un mundo fragmentado con competencia estratégica creciente, la capacidad de conectar y crear afinidad cultural es una actividad fundamental, según publicó Europa Press.

En sus intervenciones, representantes académicos también abordaron el valor del idioma. Juan Luis Cebrián, coordinador de la obra, evocó el discurso de Miguel de Cervantes ‘Las letras y las armas’ para recalcar cómo el internacionalismo cultural hispano ha permitido influir en el ámbito social, cultural y económico. Cebrián describió al idioma como "el mayor tesoro de nuestros pueblos y el arma más efectiva que tienen sus ciudadanos, los de todos los países, para influir social, cultural y económicamente en el nuevo orden mundial que se avecina".

Europa Press consignó que el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, celebró que el español conserve su unidad en la diversidad, considerándolo más cohesionado que otras lenguas como el inglés. Explicó que esta unificación no surge de la imposición ni de mecanismos normativos, sino de la autoridad de la RAE, cuyo poder blando influye sin necesidad de sanciones. Muñoz Machado planteó que este tipo de poder, ejercido por la Academia, contribuye a la expansión del español en el mundo y refuerza su papel global.

El prólogo redactado por el rey Felipe VI resalta que el español no representa una identidad excluyente ni rechaza la diversidad, sino que facilita la comunicación, la creación cultural y el intercambio de pensamiento. Felipe VI defiende que los hispanohablantes son copropietarios de la lengua, pues la han heredado, enriquecen con el uso y legarán a generaciones futuras. También destaca que, aunque el español no sea patrimonio tangible ni de cuantificación directa, su valor añadido se considera incontestable, reportó Europa Press.

La publicación, alcanzable desde enero, recoge capítulos de destacadas figuras del ámbito académico y militar, como el propio Muñoz Machado, la vicedirectora de la RAE Carme Riera, los académicos Miguel Sáenz, Paloma Díaz-Mas y Asunción Gómez-Pérez, así como del secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Francisco Javier Pérez, y del Premio Cervantes Sergio Ramírez. A la redacción colaboran también personalidades políticas como el expresidente del Gobierno de España Felipe González, el exgobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla, y expertos en estudios estratégicos y asuntos internacionales como el general Víctor Bados Nieto y el analista Federico Aznar Fernández-Montesinos.

El medio Europa Press informó igualmente sobre la aportación de voces procedentes del periodismo, la música, la literatura y la empresa, con la colaboración de figuras como Antonio Navalón, Rafael Fraguas, Beatriz Sanz Alonso, José Luis García Delgado, Núria Vilanova y Carlos Vives. La obra busca analizar la importancia global del español, así como su capacidad para fomentar el desarrollo de los países donde se habla y ampliar su influencia internacional.

El análisis de ‘Geopolítica del español’ recalca que el idioma ha dejado de ser solo un medio de comunicación y de transmisión cultural, para convertirse en un elemento definitorio de la capacidad de los países hispanohablantes para atraer, negociar y consolidar posiciones en escenarios complejos e inestables. Según reportó Europa Press, el consenso expresado por los líderes militares y académicos presentes apunta al español como un activo geopolítico, capaz de generar afinidad, ampliar la influencia internacional y consolidar posiciones estratégicas para los estados que comparten la lengua.