El Ibex 35 cae un 0,6% en la apertura y pierde los 17.000 puntos tras las amenazas comerciales de Trump

Mientras los precios del petróleo continuaban en ascenso y las dificultades para la navegación en el estrecho de Ormuz impactaban la distribución de energía a nivel mundial, el Ibex 35 experimentó una volátil apertura, marcada por la caída inicial tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Según informó el medio original, la jornada comenzó con una baja del 0,62% en el principal índice de la bolsa madrileña, situándolo en 16.945,7 puntos y perdiendo así la barrera de los 17.000 enteros. Este movimiento se produjo después de que Trump calificara a España como un aliado "terrible" y ordenara la suspensión de todas las relaciones comerciales, en respuesta a la negativa del gobierno español de permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para acciones contra Irán.

El impacto de las tensiones geopolíticas no solo quedó reflejado en la bolsa española, ya que, tal como detalló el medio citado, el Ibex 35 borró toda la revalorización acumulada en 2026, evidenciando la sensibilidad de los mercados a estos acontecimientos internacionales. La inestabilidad generada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, junto a las medidas adoptadas por Washington, estableció un fuerte contraste con la situación del resto de plazas europeas. De acuerdo con la publicación original, los indicadores europeos comenzaron la sesión en terreno positivo: el índice alemán DAX subió 0,6%, el CAC 40 de París avanzó 0,3% y el FTSE 100 de Londres repuntó un 0,04%.

Pese al inicio bajista, aproximadamente diez minutos después de la apertura el Ibex 35 revirtió la tendencia y pasó al alza, recuperando la cota de los 17.000 puntos y situándose puntualmente en 17.061 unidades, confirmó el mismo medio. Este rebote momentáneo se dio frente a un contexto de elevada volatilidad en el sector energético y una fuerte presión sobre los valores sensibles a las relaciones internacionales.

Entre los títulos con mayores descensos durante los primeros tramos del día, el periódico señaló a Acciona, que retrocedía un 5,25%; Acciona Energía, con una caída de 3,48%; y Grifols, que retrocedía un 2,78%. Por el lado opuesto, destacaban los avances de International Airlines Group (IAG) con una subida del 2%, Amadeus que sumó un 1,56%, Repsol con un alza del 0,64%, Bankinter que ascendió un 0,6% y BBVA con un avance del 0,5%.

El sector energético, muy influido por los hechos en Oriente Medio, mostró ajustes importantes en los precios del crudo. El barril de Brent, que funciona como referencia para Europa, subió un 2,79%, para cotizar en 83,66 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, aumentó un 2,6% hasta los 83,67 dólares. La escalada de estos precios responde a los riesgos en la zona del estrecho de Ormuz, donde circula aproximadamente el 20% del volumen global de petróleo y gas, situación agravada por los recientes ataques sobre Irán.

En el mercado de gas, el valor en el mercado holandés —utilizado como referencia en Europa— subió un 3% hasta posicionarse en 55,92 euros por megavatio/hora, de acuerdo con lo recogido en la información de origen. Estas variaciones reflejan la incertidumbre existente respecto al suministro de energía y la posibilidad de nuevas interrupciones logísticas por el contexto bélico.

En materia cambiaria, el euro se situó frente al dólar en 1,1613, mientras que el interés del bono español a diez años descendió al 3,23%. Estas cifras, divulgadas por el medio original, ilustran los movimientos en los activos de refugio y el reajuste que afrontan los inversores ante un panorama de creciente tensión diplomática y comercial.

El episodio revela la relación directa entre la política exterior, las decisiones de las autoridades estadounidenses y la estabilidad de los mercados bursátiles europeos, en particular la reacción del Ibex 35 ante la posibilidad de un cese total del comercio entre ambos países. Al mismo tiempo, la coyuntura energética se mantiene como un factor central en la evolución de los precios y la confianza de los inversores, según lo apuntado en la información publicada.