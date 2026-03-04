El FC Barcelona-Atlético y el España-Islandia baten récords en TVE

El debut de la selección femenina en la fase clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027 frente a Islandia atrajo la atención de más de 3,9 millones de personas, según cifras publicadas por TVE. Este partido, transmitido por La 1 a las 19:00 horas, registró una audiencia de 1.018.000 espectadores y alcanzó un 11,1% de cuota de pantalla, convirtiéndose en el encuentro de fútbol femenino más seguido en lo que va del año. En la misma jornada, el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, logró cifras superiores en horario de máxima audiencia, posicionándose como el evento televisivo más visto del año en la cadena pública.

De acuerdo con la información difundida por TVE, el duelo entre el conjunto blaugrana y el rojiblanco, emitido por La 1 a partir de las 21:00 horas, alcanzó los 4.028.000 espectadores, lo que representa un 26,9% de la audiencia durante ese horario. Además, un total de 8.022.000 personas estuvieron en algún momento conectadas a la retransmisión, según datos ofrecidos por la cadena. Estas cifras sitúan el partido no solo como el más visto del año, sino también como el encuentro de fútbol de clubes con mayor seguimiento en la presente temporada.

El medio público precisó que ambas retransmisiones, celebradas en una misma jornada, marcan un hito en cuanto a audiencias para los duelos deportivos en la televisión estatal. Según la cobertura de TVE, el interés generado por el enfrentamiento entre FC Barcelona y Atlético responde al valor de la eliminatoria, que definía a uno de los finalistas de la Copa del Rey, torneo de gran tradición en el fútbol español. El seguimiento masivo de este choque superó ampliamente otros eventos emitidos durante el mismo periodo, consolidando el liderazgo de La 1 como canal de referencia para la transmisión de grandes citas deportivas.

Respecto al debut de la selección nacional femenina ante el conjunto nórdico, la cadena subrayó el crecimiento sostenido del interés por el fútbol femenino. Según apuntó TVE, la cifra de contactos obtenida supone un récord en la modalidad, reflejando el aumento de la visibilidad y la expectación hacia las competiciones internacionales protagonizadas por las jugadoras españolas. El partido, integrado en la primera jornada de la fase de clasificación para la próxima Copa del Mundo, significó el arranque de un calendario con potencial para generar nuevos registros de audiencia en los próximos meses.

TVE destacó que, en total, más de ocho millones de personas se acercaron en algún instante a la emisión de los dos duelos realizados durante la tarde y noche de martes. Esta cifra agrupa a quienes presenciaron al menos parte de los partidos, evidenciando el poder de convocatoria de los clubes de élite y de la selección femenina en la pantalla pública. La cadena pública resaltó además que estos resultados refuerzan la apuesta de la corporación por la transmisión deportiva en abierto y el acceso universal a los principales eventos futbolísticos nacionales e internacionales.

Según publicó TVE, la audiencia elevada correspondiente al horario de máxima expectación durante el Barcelona-Atlético atribuye el liderazgo en cuota de pantalla a La 1 tanto entre aficionados habituales como en espectadores ocasionales. Los datos recogidos por la corporación pública indican también que el seguimiento de la selección femenina sigue consolidándose cada año, reflejo del crecimiento de su base social y del interés creciente entre nuevos sectores del público.

En informe posterior, TVE anticipó que estos logros de audiencia podrían establecer precedentes para futuros compromisos deportivos, marcando un punto de referencia en la cobertura deportiva televisiva en España. La cadena recordó que la emisión simultánea de dos eventos de alta trascendencia para el fútbol nacional y femenino responde a una estrategia de programación orientada a maximizar la presencia del deporte de alto nivel en horario estelar.