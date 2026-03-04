EEUU anuncia operaciones conjuntas con Ecuador contra "organizaciones terroristas" en el país sudamericano

La nueva etapa en la estrategia de Ecuador contra la delincuencia organizada incluyó una intensificación de las operaciones contra la minería ilegal, según informó el Ministerio de Defensa ecuatoriano, que afirmó el inicio de una “nueva fase” frente al narcoterrorismo y la minería ilícita. Estas acciones se insertan en un contexto de cooperación militar internacional que suma la participación de fuerzas estadounidenses, anunciada oficialmente esta semana. El refuerzo en el combate a estos delitos busca responder a los desafíos de violencia e inseguridad que afectan a múltiples provincias del país sudamericano.

El medio Europa Press detalló que el Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) comunicó la puesta en marcha, el 3 de marzo, de operaciones conjuntas entre fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses contra lo que denomina “organizaciones terroristas designadas” en territorio ecuatoriano. SOUTHCOM caracterizó estas acciones como un “poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe a la hora de combatir la lacra del narcoterrorismo”, afirmando que se han adoptado medidas “decisivas” para enfrentar a grupos narcoterroristas que siembran violencia, terror y corrupción en la región.

En su declaración, el comandante del Mando Sur, Francis Donovan, trasladó un mensaje de reconocimiento “a las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su inamovible compromiso en esta lucha", destacando su valor y determinación en las acciones continuadas contra los grupos narcoterroristas en el país, según difundió Europa Press. Este reconocimiento se produce mientras el gobierno ecuatoriano incrementa su respuesta frente al incremento de la violencia asociada a estructuras criminales internacionales.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no comentó específicamente sobre las maniobras conjuntas en el momento del anuncio de Estados Unidos. No obstante, días antes había señalado la ejecución de operaciones militares y policiales coordinadas con naciones aliadas de la región. Noboa anunció el establecimiento de un toque de queda entre el 15 y el 30 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, jurisdicciones destacadas por sus altos niveles de violencia relacionados con actividades criminales y de narcotráfico.

El mandatario ecuatoriano subrayó, en palabras difundidas por Europa Press, que “Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz. Por eso, este mes lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes”. Noboa anunció así el inicio de “la siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado”, precisando la cobertura geográfica y temporal de las nuevas medidas excepcionales.

Las autoridades ecuatorianas utilizaron canales oficiales y redes sociales para reiterar su decisión de mantener acciones firmes contra las redes de narcotráfico y la minería ilegal, recibiendo el respaldo explícito de los mandos estadounidenses. Según consignó Europa Press, el Ministerio de Defensa destacó la continuidad en la cooperación con “aliados estratégicos” para enfrentar a las organizaciones criminales, subrayando el carácter multinacional y sostenido de las operaciones.

Si bien Washington y Quito no entregaron detalles específicos sobre la cantidad de personas detenidas o víctimas mortales derivadas de los operativos recientes, la cooperación militar y policial apunta al desmantelamiento de estructuras delictivas que operan con presencia transnacional, impactando la seguridad en varios países del hemisferio. El comunicado de SOUTHCOM, recogido por Europa Press, posicionó estas acciones dentro de una agenda hemisférica para combatir el “narcoterrorismo”, un fenómeno que conjuga actividades de grupos armados, tráfico de drogas y otras formas de actividad ilícita.

En paralelo a las acciones conjuntas, el refuerzo de la seguridad incluye una serie de restricciones excepcionales a la movilidad y a las actividades cotidianas en las provincias más impactadas por la violencia, iniciando con la aplicación de un toque de queda. Europa Press reportó que la medida busca crear condiciones para que fuerzas de seguridad puedan operar con mayores garantías en el territorio, mientras persiste la alerta por la escalada en los índices delictivos.

El apoyo militar estadounidense se enmarca en acuerdos bilaterales y multilaterales existentes para la lucha contra el crimen organizado, según refirió Europa Press, y responde a una tendencia de intensificación de la colaboración en inteligencia, logística y desarrollo de operaciones de campo. Estos vínculos buscan fortalecer las capacidades nacionales y regionales ante amenazas a la seguridad y la gobernabilidad.

Diversos sectores sociales en Ecuador siguen el desarrollo de estas medidas con atención, ante la persistencia de episodios violentos y el despliegue de fuerzas armadas en zonas urbanas y rurales afectadas por el crimen organizado. Según apuntó Europa Press, el comunicado oficial no precisó el alcance geográfico ni los objetivos concretos de cada operación, pero confirmó la continuación de acciones en coordinación con socios internacionales y el endurecimiento de la política de seguridad pública en el país.