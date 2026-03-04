Dimite el jefe de la Armada de Corea del Sur por su relación con la ley marcial

El proceso disciplinario que llevó a la suspensión de Kang Dong Gil, quien se encontraba al frente del apoyo militar en el Estado Mayor Conjunto durante la declaración de la ley marcial, derivó ahora en su dimisión al frente de la Armada surcoreana. Según informó Europa Press, Kang formalizó su renuncia tras varias semanas de separación de sus funciones. Las acciones del Ministerio de Exteriores, que declaró la aplicación de “medidas disciplinarias contundentes”, precipitaron la salida del almirante. La Armada concretó en un comunicado que Kang ha optado por apartarse del cargo en reconocimiento a la gravedad de las medidas dictadas contra él.

La renuncia de Kang Dong Gil se enmarca en el contexto de las fuertes presiones institucionales surgidas por su supuesta vinculación con la ley marcial promulgada a finales de diciembre de 2024. De acuerdo con Europa Press, este decreto resultó en el despliegue de fuerzas militares en torno al Parlamento y en la destitución del entonces presidente Yoon Suk Yeol. La suspensión de Kang ocurrió poco después de que el Ministerio también apartara temporalmente al comandante de las Operaciones Terrestres, Joo Sung Un, por una posible implicación compartida en la misma declaración.

El medio Europa Press detalló que la crisis institucional generada a raíz de la ley marcial desencadenó un proceso judicial sin precedentes en el país. Los tribunales condenaron al ex presidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua bajo la acusación de delitos de insurrección que incluyeron la movilización del Ejército en las inmediaciones del Parlamento. El exmandatario alegó ante la Justicia que la adopción de la ley marcial perseguía prevenir una supuesta crisis nacional, pretensión que la magistratura no aceptó.

Europa Press consignó que la ley marcial también fue rechazada a escala legislativa y duró en vigor poco tiempo gracias a la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de una resolución que exigía su revocación. Posteriormente, los diputados votaron a favor de la destitución del presidente Yoon, decisión confirmada por el Tribunal Constitucional en abril de 2025, lo que consumó el relevo en la jefatura del Estado.

La dimisión de Kang y las investigaciones en curso afectan a los máximos responsables militares al tiempo que el número dos de la Armada se hará cargo de manera interina, según Europa Press. El ambiente político y militar surcoreano sigue sometido al escrutinio derivado de las consecuencias del uso de medidas militares para gestionar situaciones políticas, provocando la revisión y suspensión de altos mandos. Las medidas disciplinarias y destituciones ilustran el efecto prolongado sobre la estructura del mando militar y el debate nacional sobre los límites legales de la actuación castrense en el marco constitucional.