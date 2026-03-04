Desarticuladas en Qatar dos supuestas células vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní

Direcciones y coordenadas de instalaciones clave, junto con tecnología de comunicación avanzada y dispositivos electrónicos, figuraron entre los materiales incautados a los detenidos durante la operación ejecutada por el Servicio de Seguridad del Estado de Qatar. La intervención, de acuerdo con QNA, la agencia estatal de noticias qatarí, permitió a las autoridades identificar evidencias que asociarían a los acusados tanto con actividades de obtención de inteligencia como con la preparación de posibles actos de sabotaje contra infraestructuras sensibles en el país. Según confirmó el organismo de seguridad, la principal noticia radica en la detención de diez personas presuntamente afiliadas a la Guardia Revolucionaria de Irán, arrestadas bajo la acusación de espionaje y diseño de ataques.

Según ha reportado la agencia QNA y fuentes oficiales citadas por prensa estatal, la operación se realizó el martes e implicó la captura de dos grupos supuestamente conformados para fines de vigilancia y sabotaje. El Servicio de Seguridad del Estado qatarí, que coordina funciones de inteligencia, detalló que siete de los detenidos estarían orientados a recopilar información sobre infraestructuras vitales y áreas de interés militar. Los otros tres individuos supuestamente habrían recibido formación específica para operar drones y se les habría asignado la tarea de realizar sabotajes en objetivos estratégicos.

El medio QNA también destacó que los arrestados permanecían en posesión de información sensible como direcciones y coordenadas de puntos considerados críticos para la seguridad nacional. Las autoridades encontraron también dispositivos electrónicos y equipos de comunicación, hallazgos que formarían parte de las pruebas recogidas durante las investigaciones.

Durante los interrogatorios, los propios sospechosos habrían confirmado conexiones con la Guardia Revolucionaria iraní, un organismo militar y de inteligencia de la República Islámica, y admitido la misión que se les encomendó para recabar datos e interferir en la operatividad de instalaciones clave. Según publicó QNA, estos vínculos y confesiones se suman al marco probatorio que fortalece la acusación presentada por el Estado.

Los actos por los que se les imputa a los detenidos incluyen la planificación y la posible ejecución de actividades que pondrían en riesgo infraestructuras consideradas esenciales para la defensa y el funcionamiento del país, tales como redes energéticas, instalaciones militares y centros tecnológicos. Las autoridades qataríes declararon a QNA que el descubrimiento de estos operativos subraya el riesgo que afrontan los países del Golfo respecto a operaciones de inteligencia extranjera.

Además, fuentes oficiales citadas por la agencia estatal enfatizaron que la vigilancia sobre actividades vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní en la región no es nueva, y que el dispositivo de seguridad en Qatar permanece en estado de alerta ante intentos de penetración de organizaciones foráneas en asuntos nacionales. La información recogida durante esta investigación, según comunicaron los responsables a QNA, servirá para reforzar las políticas de contrainteligencia y protección de infraestructuras estratégicas.

The ten detainees, de acuerdo con lo reportado por la prensa estatal, habrían operado en células separadas pero coordinadas entre sí, lo que indica una estructura organizada para dividir funciones entre la recopilación de inteligencia y la preparación de sabotajes con tecnología como drones. Según el Servicio de Seguridad, este modelo operaba bajo directrices externas que buscaban comprometer puntos críticos en el territorio qatarí.

Finalmente, la agencia QNA consignó que los responsables del operativo aún analizan la totalidad del material requisado y continúan trabajando para identificar posibles ramificaciones de la red desarticulada, a fin de determinar si existen más implicados u otros objetivos en la mira de organizaciones extranjeras. Las autoridades insisten en que la investigación seguirá abierta mientras persista cualquier amenaza a la seguridad nacional del país.