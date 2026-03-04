Decenas de muertos y heridos por ataques de Israel contra el sur y el este de Líbano

La búsqueda de desaparecidos bajo los escombros en Baalbek ha involucrado a la Cruz Roja libanesa, a equipos de Defensa Civil y a la municipalidad, en coordinación con diversas asociaciones locales, luego del bombardeo israelí contra un edificio de viviendas en esa ciudad al este de Líbano. Según informó Europa Press, a esta emergencia se suman otras operaciones de rescate activadas en distintos puntos del país tras una nueva serie de ataques lanzados la madrugada del miércoles por el Ejército israelí.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad libanés y consignados por Europa Press, los ataques nocturnos sobre el sur y el este de Líbano han causado al menos seis fallecidos y ocho heridos en las localidades de Aramun, dentro de la gobernación de Monte Líbano, y en Saadiyat, en la región de Chouf. En paralelo, la Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA) reportó cinco muertos y quince heridos en Baalbek, mientras continúan las tareas de búsqueda para ubicar a tres personas todavía desaparecidas entre los restos del edificio atacado.

El medio Europa Press detalló que los equipos de emergencia mantienen la remoción de escombros en condiciones de alto riesgo, debido a la posibilidad de nuevos ataques sobre infraestructuras en áreas urbanas y residenciales. Además, se han registrado impactos sobre un hotel en Hazmiye-Baabda, área periférica de Beirut donde se encuentra la sede de la Presidencia libanesa y oficinas de varios ministerios, lo que ha generado preocupación respecto a la seguridad de instalaciones gubernamentales.

Fuentes citadas por Europa Press especificaron que, horas antes de los bombardeos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron una orden de evacuación dirigida a la población de hasta dieciséis municipios del sur del país, incluidos Markaba, Hula, Majdel Selm, Chakra y Bani Hayane. El Ejército israelí solicitó a los residentes que abandonaran sus casas “de inmediato”, justificando la medida por el riesgo que supone “permanecer cerca de elementos o infraestructuras de Hezbolá”. Este argumento fue expuesto públicamente en un comunicado, y forma parte de una serie de advertencias reiteradas durante la actual escalada militar.

Europa Press indicó que los ataques de este miércoles marcan la tercera jornada consecutiva de ofensiva israelí en Líbano, operación iniciada el pasado sábado y que se desarrolla de manera coordinada con Washington dentro de la más amplia campaña militar contra Irán. La NNA sumó a la emergencia en curso las cifras proporcionadas por las autoridades libanesas, quienes han contabilizado más de cincuenta víctimas mortales en la jornada anterior y un total estimado de trescientos cincuenta y cinco heridos como resultado de los bombardeos israelíes sobre distintas áreas de Líbano.

El escenario humanitario tras los últimos ataques refleja una presión creciente sobre los recursos médicos y de rescate en el país, dadas las frecuentes víctimas reportadas y la extensión de las zonas afectadas. La evacuación masiva en múltiples municipios del sur, según lo informado por Europa Press, supone también desplazamientos forzados de quienes residen en las proximidades de instalaciones consideradas cercanas o vinculadas a Hezbolá, incrementando la inestabilidad regional.

Las jornadas recientes han estado marcadas por el temor en las localidades atacadas y por la movilización continua de cuerpos de emergencia. Los informes mencionados por Europa Press y la NNA subrayan el carácter sostenido de los bombardeos, así como las dificultades logísticas que enfrentan los equipos de respuesta ante la magnitud del daño en áreas densamente pobladas tanto en el sur como en el este de Líbano.

Europa Press remarcó que el impacto sobre estructuras residenciales, edificios públicos y hoteles en diferentes regiones ilustra la amplitud de los objetivos alcanzados por las FDI durante la actual campaña. Las cifras oficiales de fallecidos y heridos continúan actualizándose a medida que avanzan las labores de rescate y se completa la identificación de víctimas.