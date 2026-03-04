Carlos Lozano, ganador de 'Gran Hermano Dúo' por delante de sus compañeras Anita y Gloria

Luna, la hija de Carlos Lozano, recibió a su padre en el automóvil rumbo al plató tras la final de ‘Gran Hermano Dúo’. Según reportó el medio, la aparición de familiares y amigos formó parte de la última gala, marcada por reencuentros y reacciones emotivas entre los concursantes y sus seres queridos. Este contexto de emociones fuertes acompañó el cierre de la edición, en la que el público eligió a Carlos Lozano como favorito y ganador con más del 60% del apoyo en la votación final.

De acuerdo con la información publicada, Carlos Lozano se impuso sobre sus compañeras finalistas Anita Williams y Gloria González en una noche que reunió a los tres concursantes en la fase definitiva del programa. Tras varias semanas de convivencia, enfrentamientos y momentos de tensión, la audiencia tuvo la decisión final al otorgar el mayor porcentaje de votos a Lozano. El medio detalló que el proceso de eliminación comenzó con Gloria, quien quedó como tercera finalista. Antes de abandonar la casa, expresó: “Gracias a la audiencia, agradecida de haber llegado hasta aquí. Os llevaré siempre en mi corazón, muchas gracias”.

Una vez completada esta eliminación, Carlos y Anita se disputaron el primer puesto. Ambos fueron trasladados al plató y, en ese trayecto, contaron con el acompañamiento de personas cercanas: Luna esperaba a su padre, y Candela estuvo al lado de su amiga Anita. Durante la recepción en el estudio, los dos finalistas reanudaron un diálogo cargado de las mismas diferencias que caracterizaron su convivencia en la casa, evidenciando así la diversidad de posturas que mantuvieron respecto a la dinámica del programa y el trato con los demás concursantes, reportó el medio.

Además de la competencia, la gala también reflejó la dimensión personal de los participantes. Anita recibió en directo la información sobre su ex pareja, José Carlos Montoya, quien habría iniciado una nueva relación con Cristina Porta. Consultada al respecto, respondió: “Si es verdad esta información, les deseo lo mejor. Yo para este 2026 estoy abierta al amor”. Esta revelación sumó un elemento de actualidad a la noche, enlazando los aspectos personales con el ambiente competitivo de la final.

La edición, marcada por los reencuentros familiares en tono emotivo y mensajes personales de los protagonistas, cerró con una audiencia protagonista en la decisión final. El porcentaje superior al 60% evidenció un respaldo mayoritario para Carlos Lozano tras varias semanas de competencias y conflictos reflejados en la pantalla. Según detalló el medio, este resultado dejó a Anita en segunda posición y a Gloria en el tercer puesto dentro del podio final.

A lo largo del concurso, los finalistas compartieron momentos destacados y episodios de tensión, lo que contribuyó a la configuración de sus perfiles ante la audiencia. Tal como informó la plataforma, la evolución de cada participante y las reacciones del público durante las galas determinaron progresivamente los apoyos hasta la noche final. Los mensajes emitidos por los protagonistas, el reencuentro con familiares y la emoción visible en sus últimas palabras configuraron el desenlace de esta edición de ‘Gran Hermano Dúo’.