Bruselas pone condiciones a la inversión extranjera y prioriza el producto europeo en licitaciones públicas

Compromisos relacionados con la creación de empleos en Europa, la transferencia de tecnología y el desarrollo de actividades de investigación e innovación dentro del territorio comunitario figuran entre los requisitos que exigirá Bruselas a las inversiones extranjeras de más de 100 millones de euros en sectores industriales estratégicos. Estos parámetros forman parte del nuevo paquete normativo anunciado por la Comisión Europea para reforzar el peso de la producción continental y reducir la dependencia de importaciones masivas, según informó Europa Press. Con este nuevo reglamento, la institución pretende fortalecer la competitividad de la industria europea ante la competencia global.

De acuerdo con Europa Press, la Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta que establece condiciones para la inversión extranjera y otorga prioridad a bienes producidos en Europa dentro de los procesos de contratación pública. La iniciativa se concreta en la llamada Ley de Aceleración Industrial, que contempla introducir requisitos de fabricación europea en todos los proyectos financiados con dinero público y nuevas obligaciones para grandes inversiones procedentes de terceros países.

El objetivo central del Ejecutivo comunitario reside en elevar el peso de la industria manufacturera hasta el 20% del producto interno bruto (PIB) europeo para 2035, partiendo de un nivel actual cercano al 14%. Este enfoque busca fortalecer la autonomía industrial, impulsar la transición energética e integrar el “Made in Europe” como referencia en sectores considerados estratégicos, entre ellos el acero, el aluminio, el cemento, el sector automotriz y las tecnologías clave asociadas a la descarbonización, como las baterías, los paneles solares y las turbinas eólicas.

Tal como publicó Europa Press, el reglamento establece que para 2029, al menos el 25% del acero empleado en proyectos de construcción y automoción financiados públicamente deberá ser bajo en carbono, y el mismo porcentaje para el aluminio corresponderá a material fabricado en Europa. En el caso del cemento, el mínimo fijado es del 5%. Para los vehículos eléctricos, se estipula que un 70% del valor de sus componentes, excluyendo baterías, tenga origen en la Unión Europea, además de exigir que el ensamblaje final se realice también dentro del bloque comunitario.

Otras disposiciones del nuevo marco regulatorio, según consignó Europa Press, incluyen criterios específicos para tecnologías vinculadas a la transición energética. Baterías, sistemas solares, dispositivos eólicos, bombas de calor y electrolizadores aparecen entre los productos que estarán sujetos a normas particulares. El vicepresidente de la Comisión encargado de política industrial, Stéphane Séjourné, explicó que en determinados casos el reglamento identificará componentes críticos cuya producción deberá localizarse en Europa. Ejemplos de ello son las celdas de batería y distintos elementos fundamentales para los paneles solares.

Además de los requisitos para recibir fondos públicos, el reglamento establece condiciones adicionales para inversiones extranjeras de magnitud. Según detalló Europa Press, los proyectos provenientes de países que concentran más del 40% de la capacidad mundial de producción en sectores clave estarán sujetos a supervisión y deberán cumplir requisitos estrictos referidos a generación de empleo, integración en cadenas de suministro europeas, e impulso de actividades de investigación e innovación en el territorio de la Unión. La responsabilidad inicial para verificar estos compromisos recaerá en los Estados miembro, aunque la Comisión podrá intervenir para revisar operaciones específicas o verificar el cumplimiento de las condiciones reglamentarias.

El paquete presentado por la Comisión Europea prevé modificaciones en los procedimientos administrativos para la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales. Según precisó Europa Press, el objetivo consiste en reemplazar trámites dispersos por la posibilidad de presentar una solicitud única de manera digital a través de puntos de acceso centralizados. Dichos puntos coordinarán la tramitación entre distintas administraciones y asegurarán que la gestión interna sea competencia de las autoridades designadas, quienes distribuirán la documentación pertinente entre los organismos responsables de cada autorización.

Otro de los elementos recogidos por el nuevo reglamento contempla la instauración de zonas de aceleración industrial. Europa Press reportó que los Estados miembro tendrán la opción de designar áreas específicas para facilitar la construcción de nuevas plantas manufactureras. Estas zonas permitirán anticipar y agilizar trabajos como la evaluación ambiental y la planificación de infraestructuras, reduciendo así los tiempos requeridos para la implementación de proyectos industriales y fomentando la reubicación de inversiones hacia espacios previamente evaluados en términos técnicos y ambientales.

El paquete normativo responde a preocupaciones relacionadas con la pérdida de competitividad de la industria europea frente a economías que otorgan subsidios o favorecen distorsiones de mercado, de acuerdo con los planteamientos expresados por Séjourné y recogidos por Europa Press. Entre los ejemplos citados figura la producción concentrada en países como China, lo cual genera desventajas para las empresas europeas en sectores donde terceros países cubren buena parte de la demanda mundial de insumos como acero, aluminio y tecnologías asociadas a la transición energética.

El marco propuesto recoge el uso de instrumentos públicos para incentivar la demanda de productos fabricados dentro del bloque comunitario. Según expresó Séjourné, “el dinero del contribuyente debe beneficiar primero a la producción europea y a los empleos en Europa.” La preferencia en licitaciones públicas, el otorgamiento de ayudas a la compra y la concesión de subvenciones directas figuran entre los mecanismos orientados a fortalecer la columna vertebral industrial, avanzar en la reducción de emisiones y estimular la innovación en sectores clave.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Comisión Europea considera que estas medidas contribuirán a atraer inversiones, acelerar la descarbonización de la industria y dotar al bloque de una mayor resiliencia en sus cadenas de suministro. La coordinación del procedimiento para nuevos permisos y la posibilidad de ubicar plantas industriales en zonas previamente habilitadas constituyen parte integral del esfuerzo por recortar los plazos y simplificar los trámites, respondiendo a la necesidad de adaptar la industria europea a desafíos globales y tecnológicos.