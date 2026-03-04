AV. La Real Sociedad sujeta al Athletic Club y avanza a la final de la Copa del Rey

El penalti sancionado debido a una falta de Iñigo Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera resultó determinante para la definición del segundo finalista de la Copa del Rey, informaron los medios que cubrieron el encuentro. Según publicó AV, la Real Sociedad se impuso al Athletic Club por 1-0 en el partido de vuelta de la semifinal disputado en Anoeta, consolidando su ventaja lograda en la ida y asegurando su presencia en la final del torneo. El gol de la victoria llegó en el minuto 87 gracias a la ejecución de Mikel Oyarzabal desde los once metros, un tanto que selló la clasificación del equipo donostiarra.

De acuerdo con la crónica de AV, el enfrentamiento estuvo marcado por un despliegue táctico que permitió a la Real Sociedad frenar las ofensivas del conjunto de Bilbao. El equipo dirigido por Imanol Alguacil mantuvo el control defensivo durante gran parte del encuentro y evitó que el Athletic Club remontara el resultado global, que tras el pitido final quedó en 2-0 a favor de los txuri-urdin.

El único tanto de la noche se produjo en el tramo final del encuentro, cuando el árbitro sancionó un penalti por un agarrón de Ruiz de Galarreta sobre Herrera en un tiro de esquina. Oyarzabal asumió la responsabilidad y convirtió el penal en el minuto 87, lo que garantizó la victoria para la Real Sociedad, según detalló el medio AV. Este resultado, sumado al triunfo 1-0 en la ida en San Mamés, permitió a los donostiarras acceder a la final del torneo del ‘K.O.’.

La clasificación otorga al conjunto de San Sebastián la posibilidad de alcanzar un nuevo título copero, una oportunidad que enfrentará el próximo 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Su rival en ese encuentro será el Atlético de Madrid, que aseguró su boleto a la final tras eliminar al FC Barcelona en la otra semifinal, tal como indicó AV en su reporte. El equipo colchonero actuó como verdugo del club azulgrana y espera ahora medirse a la Real Sociedad por el trofeo.

La Real Sociedad afrontó este compromiso en un contexto de alta presión, dada la corta ventaja obtenida previamente y la necesidad de contener a un Athletic Club necesitado de remontar. Durante los 90 minutos, la defensa local logró neutralizar los intentos ofensivos de los visitantes y mantuvo prácticamente intacta su portería. Solo el penalti señalado en la recta final rompió el equilibrio y terminó por definir el pase, reportó AV.

Los seguidores de la Real Sociedad celebraron la clasificación que devuelve al equipo a una final de Copa del Rey. La final en Sevilla medirá a los donostiarras con un Atlético de Madrid que llega tras imponerse a uno de los grandes favoritos. El encuentro se configura como un duelo inédito en la edición actual y el título estará en juego en el Estadio La Cartuja, un escenario que ya ha acogido finales recientes del torneo, detalló AV.

El tanto anotado por Oyarzabal en Anoeta representa la última acción relevante del partido y culmina una eliminatoria caracterizada por la mínima diferencia entre ambos conjuntos. La actuación del delantero donostiarra sirvió para sentenciar el global a favor de los locales, que ahora orientan su preparación hacia la final con la aspiración de sumar un título más a sus vitrinas.

Según lo consignado por AV, la expectación en torno al choque definitivo contra el Atlético de Madrid crece entre los aficionados de la Real Sociedad, que ven en el buen desempeño en esta eliminatoria una señal positiva para el desafío final. Por su parte, el Athletic Club cerró su participación en la Copa tras no conseguir revertir la serie, en un partido donde las decisiones arbitrales y la eficacia del rival resultaron claves.

La cita del 18 de abril en Sevilla definirá al campeón y supone el cierre de una edición de la Copa del Rey marcada por enfrentamientos entre históricos del fútbol español. La Real Sociedad, actual protagonista tras superar al Athletic Club, buscará ahora culminar su trayecto en el torneo levantando el trofeo frente al Atlético de Madrid, concluyó AV en su cobertura del evento.