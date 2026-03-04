AV. Disciplina seguirá investigando el incidente entre Rafa Mir y El Hilali "a fin de esclarecer lo sucedido"

La resolución del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), publicada tras el partido entre el Elche CF y el RCD Espanyol, expone la apertura de una investigación confidencial luego de la acusación formal realizada por Omar El Hilali. Según informó el organismo, la medida busca determinar si el delantero del Elche, Rafa Mir, incurrió en una conducta sancionable durante el encuentro correspondiente a LaLiga EA Sports.

De acuerdo con lo publicado por la RFEF, la denuncia presentada por El Hilali surge a raíz de los presuntos comentarios del jugador Rafa Mir, que supuestamente le expresó "viniste en patera" durante el desarrollo del encuentro disputado el pasado fin de semana. Tal como consignó el medio, el Comité de Disciplina optó por abstenerse de imponer medidas disciplinarias inmediatas sobre el delantero a la espera de los resultados de la investigación.

La resolución difundida por el Comité de Disciplina precisa: "Este Comité de Disciplina acuerda la instrucción de una información reservada a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse". El comunicado, citado por el medio, puntualiza que la decisión pretende garantizar una revisión exhaustiva de los hechos antes de proceder con cualquier sanción o archivo del caso.

El Hilali, defensor del RCD Espanyol, informó sobre las declaraciones presuntamente efectuadas por Mir al término del partido. La denuncia ha generado atención en el ámbito deportivo y mediático, al estar relacionada con la posible existencia de un comentario discriminatorio en el contexto de un encuentro de la máxima categoría del fútbol español. Según detalló la fuente, el Comité decidió no adoptar medidas precondenatorias, considerando necesario profundizar en la recopilación de testimonios y pruebas.

El Comité de Disciplina, responsable de la gestión de incidentes y posibles infracciones vinculadas a la conducta de jugadores, intervino en este caso tras recibir el informe presentado por el futbolista del Espanyol. Según consignó la RFEF, la investigación se mantendrá bajo carácter reservado, una decisión habitual en cuestiones que requieren clarificar los hechos antes de llegar a una resolución definitiva.

El contexto de la denuncia y la apertura del proceso de investigación reservada también responde a los reglamentos internos de la RFEF, que establecen procedimientos específicos para abordar posibles faltas de respeto o discriminación durante la competición. El Comité cuenta con la competencia para recabar las declaraciones de los implicados, revisar grabaciones del partido y tomar en consideración los informes arbitrales y de delegados, según explican los términos de la resolución citada por el medio.

La investigación sobre el incidente rápidamente generó debate entre aficionados y observadores del fútbol en España, al centrarse en la importancia de erradicar expresiones consideradas discriminatorias o vejatorias en el entorno deportivo. Según informó la RFEF, el Comité notificó a las partes involucradas sobre la instrucción de la investigación y mantendrá informados a los clubes en virtud de los avances registrados en el expediente.

Fuentes cercanas a la investigación, citadas por el órgano disciplinario, señalaron que la recopilación de información incluye no solo lo ocurrido sobre el césped sino también el contexto en el que habría tenido lugar la supuesta frase. Las actuaciones posteriores del Comité dependerán de los elementos de juicio que logre reunir, según establecen los protocolos de la federación.

Este proceso se inscribe en la política de tolerancia hacia comportamientos discriminatorios en el fútbol profesional, política reiterada en documentos y circulares de la propia RFEF. Conforme avance la información reservada instruida por el Comité de Disciplina, la federación comunicará los resultados y determinará si corresponde adoptar sanciones conforme al reglamento vigente.

La situación planteada tras el incidente entre Rafa Mir y Omar El Hilali quedó, al cierre de la comunicación oficial, sujeta a los resultados de la investigación, sin previsión de plazos para una resolución final. La RFEF reiteró su compromiso de actuar en función de los hechos comprobados y mantener la confidencialidad del procedimiento durante el análisis de las posibles responsabilidades disciplinarias derivadas del episodio denunciado.