Anita Williams reacciona a la relación de Montoya y Cristina Porta: "Los dos nos merecemos ser felices"

Durante la gala final de ‘GH DÚO’, Anita Williams recibió información en directo sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a su expareja José Carlos Montoya con la colaboradora Cristina Porta. Mientras se encontraba a la espera de conocer el desenlace del concurso, la noticia le fue comunicada minutos antes de que Carlos Lozano se consagrara como ganador de la edición, según informó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, fue Jorge Javier Vázquez quien se acercó a Williams en plena transmisión para advertirle sobre la relevancia de una noticia relacionada con Montoya. Vázquez le anticipó que el plató había dado espacio a informaciones sobre el vínculo entre Montoya y Cristina Porta, y antes de mostrarle un video de Miguel Frigenti, le explicó que existía un testimonio sobre la presunta cercanía sentimental entre ambos. En dicha grabación, Frigenti afirmó que Montoya se encontraba “muy enamorado” de Porta.

Williams reaccionó a la difusión de este rumor señalando: “Si es verdad la información, pues me alegro muchísimo por él”. En ese contexto, la expareja del concursante mostró serenidad y declaró: “Creo que los dos nos merecemos ser felices”. Europa Press detalló que estas palabras fueron pronunciadas mientras el público presente la animaba, en un ambiente marcado por la emoción de la final.

Al hablar de su propia situación sentimental, Williams expresó que tiene planes de priorizar su bienestar individual en los próximos años. “Yo en 2026 de momento amor propio, pero quien sabe... estoy abierta al amor”, comentó, abriendo la posibilidad a nuevas oportunidades en el plano personal. Según reportó Europa Press, Williams subrayó la importancia de avanzar en su vida sentimental, dejando en claro que su etapa junto a Montoya está cerrada.

A pesar de que no conoce personalmente a Cristina Porta, Anita Williams envió un mensaje dirigido a la colaboradora, deseándole que cuide de Montoya. “Espero que lo cuide”, expresó Williams, quien subrayó que, a pesar de que su relación con Montoya no funcionó, sigue deseando el bien para el artista.

En cuanto a la relación entre Montoya y Cristina Porta, Europa Press reportó que el propio Montoya se ha manifestado públicamente ante los medios asegurando que los comentarios sobre su vida privada son “habladurías” y que “no todo vale por titulares”. El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ aún no ha confirmado oficialmente su vínculo con Porta, a pesar de la atención mediática.

La noticia sobre la supuesta relación amorosa generó nuevas conversaciones alrededor de los protagonistas del reality, particularmente en una noche cargada de sorpresas para Williams. Según consignó Europa Press, el ambiente en el plató se caracterizó por la reacción inmediata del público y por la actitud reflexiva de Williams, quien optó por mantener una postura positiva frente a la información recién recibida.

El caso adquirió relevancia tanto por la implicancia en la vida personal de los concursantes del reality como por la repercusión mediática que las relaciones nacidas en programas televisivos logran alcanzar, de acuerdo con lo informado por Europa Press. Mientras que Montoya desmiente oficialmente los rumores, la noticia fue suficiente para captar la atención de espectadores y seguidores del programa, quienes siguieron de cerca tanto el desarrollo del reality como las consecuencias de estos posibles vínculos en la vida de sus protagonistas.