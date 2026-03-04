AMP. Crónica del Real Sociedad - Athletic Club: 1-0

A pocos minutos del final, las decisiones tomadas desde el VAR fueron determinantes en la eliminatoria disputada en Anoeta. El árbitro César Soto Grado fue llamado a revisar un posible penalti por un agarrón de Iñigo Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera. Tras analizar las imágenes, decretó la pena máxima. Esta jugada resultó clave, ya que Mikel Oyarzabal convirtió el penalti en el minuto 87 y aseguró con ello la clasificación de la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey. Según consignó Europa Press, el equipo donostiarra logró su pase a la definición tras imponerse 1-0 al Athletic Club y aprovechar el resultado favorable obtenido en el partido de ida.

El encuentro en San Sebastián correspondió al partido de vuelta de la semifinal del torneo, con la Real Sociedad partiendo con ventaja tras el 0-1 conseguido en San Mamés. Desde el inicio, ambos equipos se mostraron decididos a buscar el gol. Europa Press reportó que en el primer minuto, Álex Berenguer generó la primera oportunidad clara para el Athletic Club con un cabezazo desviado tras un centro de Iñaki Williams, mientras la Real respondió con una internada de Gonçalo Guedes por la derecha, bien contenida por la zaga visitante.

El ritmo se mantuvo intenso en la primera parte. Carlos Soler dispuso de una ocasión peligrosa para los locales con un lanzamiento de falta en el minuto 13 que desvió el portero Álex Padilla con una parada destacada. La Real Sociedad, sin embargo, no consiguió dar continuidad a su ataque en los siguientes minutos. Mikel Oyarzabal buscó desequilibrar la defensa rival a través de un pase filtrado para Guedes, cuyo posterior centro cruzó el área sin encontrar rematador. El Athletic también dispuso de una aproximación peligrosa cuando Oihan Sancet centró al área, pero la defensa txuri-urdin logró despejar sin mayores sobresaltos.

De acuerdo con Europa Press, el portero local Unai Marrero tuvo que intervenir tras un disparo de Berenguer desde la frontal, atajándolo a media altura, y también fue testigo de una volea desviada de Sancet poco después. Antes del descanso, la Real Sociedad protagonizó una contra rápida que terminó con un disparo de Guedes al lateral de la red, seguido por un remate de Jon Gorrotxategi que se marchó por encima del larguero tras un tiro de esquina.

Al regresar del vestuario, el Athletic Club dirigido por Ernesto Valverde empezó con mayor control, buscando recortar la diferencia, pero la Real Sociedad ganó empuje tras las sustituciones introducidas por Pellegrino Matarazzo. En el minuto 63, Yangel Herrera cabeceó alto una oportunidad clara. La ofensiva local tuvo continuidad poco después con otro remate desviado de Guedes, mientras que Berenguer sumó un tiro raso cruzado, sin éxito, en el minuto 73.

La tensión se incrementó conforme se acercaba el final. Al minuto 83, y tras diversas sustituciones, la intervención del VAR revisó una acción en el área visitante hasta decretar el penalti ejecutado por Oyarzabal. La transformación de esta jugada significó prácticamente el pase a la final para la Real Sociedad, provocando la celebración de su afición que veía cerca el regreso a un partido por el título.

A pesar de la ventaja, el Athletic Club generó peligro durante el extenso tiempo añadido. Europa Press desglosó que Mikel Vesga estuvo cerca del empate tras un balón caído en el área rival luego de un tiro de esquina, pero Marrero, con reflejos de portero de balonmano, evitó el tanto. La Real Sociedad dispuso de opciones para ampliar la diferencia, primero con un remate de Luka Sucic y luego con un cabezazo de Orri Óskarsson al poste en la última jugada.

La victoria selló un global a favor de la Real Sociedad, que ahora enfrentará al Atlético de Madrid en la final por el título, según describió Europa Press. El partido estuvo dirigido por el árbitro Soto Grado, quien amonestó con tarjetas amarillas a varios jugadores de ambos conjuntos, entre ellos Herrera y Muñoz por los locales, y Paredes, Jauregizar, Guruzeta, Areso y Laporte por el cuadro visitante.

En cuanto a las alineaciones, la Real Sociedad inició con Marrero en la portería, acompañado por Aramburu, Zubeldia, Jon Martín y Sergio Gómez en defensa. El centro del campo y el frente de ataque quedaron a cargo de Soler, Gorrotxategi, Turrientes, Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal, quienes fueron reemplazados en distintos momentos del segundo tiempo por Óskarsson, Herrera, Pablo Marín, Muñoz y Sucic. El Athletic Club formó con Padilla en la meta; Vivian, Paredes, Laporte y Yuri como defensores; Jauregizar, Rego en la medular; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Guruzeta como referencias ofensivas, además de los cambios introducidos en los minutos finales.

Con este resultado, la Real Sociedad ratificó su superioridad en la eliminatoria y se clasificó para una nueva final de Copa del Rey, con la expectativa de alzarse con el trofeo ante el Atlético de Madrid según destacó Europa Press.