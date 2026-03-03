Un total de 31 ONG se unen para crear la Alianza por la Restauración de la Naturaleza en España

Solo el 9% de los hábitats en España presenta un buen estado, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), contexto que lleva a más de treinta organizaciones sociales y ecologistas a formar la Alianza por la Restauración de la Naturaleza y exigir la pronta aprobación de un plan nacional alineado con las normas europeas. Según consignó la noticia original, la prioridad de este nuevo movimiento pasa por incidir de manera decisiva en la elaboración del Plan Nacional de Restauración que, conforme a los compromisos comunitarios, debe estar finalizado antes de que termine agosto.

Las 31 ONG que integran la Alianza pretenden situar la restauración ecológica en el centro de las políticas públicas estatales. Tal como detalló el medio original, el objetivo es que este plan esté sustentado en la mejor evidencia científica y que logre materializarse en acciones concretas para revertir la degradación de los ecosistemas a escala nacional. De acuerdo con lo establecido por el Reglamento Europeo sobre la Restauración de la Naturaleza, España y el resto de los países miembros de la Unión Europea están obligados a restaurar al menos una quinta parte de sus superficies terrestres y marinas antes del año 2030, así como a avanzar hacia la recuperación de la totalidad de los ecosistemas degradados para 2050.

Según publicó la misma fuente, la Alianza insta a que el Ejecutivo apruebe un plan “ambicioso y coherente” en línea con lo dispuesto en la regulación europea, y que integre la restauración ecológica en las políticas sectoriales y en los distintos niveles de la planificación territorial y marítima. La intención de las organizaciones es conectar los marcos jurídicos estatales con las realidades específicas de cada territorio local, una conexión que consideran esencial también en el ámbito marino.

Además, la plataforma de entidades hace hincapié en la necesidad de fomentar una cultura de restauración ecológica, para lo que contemplan campañas de sensibilización, acciones de educación ambiental y generación de conocimiento compartido. El medio original reportó que entre las medidas propuestas figura la eliminación de subsidios que fomentan la degradación ambiental y la reorientación de los recursos públicos hacia actividades compatibles con los objetivos de recuperación ecológica.

Otra de las prioridades declaradas por la Alianza reside en la garantía del principio de no deterioro, condición que, según las organizaciones, debe regir cualquier política de restauración para asegurar una mejora real y duradera de los ecosistemas afectados. El colectivo busca asegurar que ninguna acción futura provoque nuevos daños a los espacios ya intervenidos o supongan retrocesos en los avances ecológicos.

Entre las entidades que conforman la nueva Alianza por la Restauración de la Naturaleza figuran organizaciones de diversos ámbitos sociales y ecológicos, de acuerdo con la información aportada por la fuente original. Participan grupos como AEMS Ríos Con Vida, Aliança per l'Aigua, Amigas de la Tierra, Asociación Española de Educación Ambiental, Asociación Galega de Custodia do Territorio y Barrios por el Clima. La lista también incluye a Bluewave Alliance, CCOO, CIREF, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Equilibrio Marino y Fridays For Future, así como fundaciones y colectividades tales como Fundación Entretantos, Fundación Global Nature, Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE) y Fundación Marilles.

A la iniciativa se suma un nutrido grupo de entidades de carácter estatal y autonómico: Fundación Montescola, Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación Oso Pardo, Fundación SAVIA, Fundación Trashumancia y Naturaleza, Greenpeace España, diversos grupos Baleares de ornitología y defensa de la naturaleza en Mallorca, Menorca, Eivissa y las Pitiusas, así como OceanCare, Oceana, SEO/BirdLife, UGT y WWF. Tal como reportó la noticia, estas organizaciones reunen experiencia en protección de la biodiversidad, educación ambiental, defensa de los ríos, custodia de territorios, transición ecológica, ciencia del mar y sindicalismo, extendiendo el impacto del llamamiento a diversos segmentos sociales.

La puesta en marcha del Plan Nacional de Restauración, según el medio, constituye una obligación para dar cumplimiento a los objetivos europeos de restaurar espacios degradados y frenar el deterioro de los hábitats. Las entidades reclaman que el plan contemple proyectos aplicables sobre el terreno que impliquen a las administraciones, a las comunidades locales y a la sociedad civil, de modo que los compromisos internacionales se traduzcan en mejoras tangibles para el patrimonio natural de España.

El Reglamento Europeo establece plazos y objetivos cuantificados, como la restauración de al menos el 20% de áreas terrestres y marinas antes de la próxima década y, posteriormente, la recuperación integral de los ecosistemas perjudicados antes de mitad de siglo. Según detalló la fuente, las ONG subrayan la urgencia de que la próxima planificación nacional trascienda los compromisos teóricos e incida en el desarrollo de herramientas y recursos efectivos que empiecen a revertir las cifras actuales, en las que solo uno de cada diez hábitats alcanza un estado considerado óptimo.

El medio detalló que la Alianza por la Restauración de la Naturaleza apuesta, además, por implicar tanto a la ciudadanía como a la administración en este proceso, mediante la activación de programas educativos y la divulgación de información ambiental. El objetivo es ampliar el conocimiento y la sensibilización acerca de la importancia de los ecosistemas restaurados, lo que podría potenciar la colaboración social y política en la ejecución del plan.

El colectivo también solicita que los recursos públicos se orienten de manera clara hacia actuaciones que contribuyan de forma directa a la recuperación ecológica y que se eliminen incentivos económicos cuyo efecto sea negativo sobre el medio natural. Las organizaciones ponen como ejemplo la reorientación de subvenciones y otros instrumentos financieros hacia iniciativas compatibles con los principios de sostenibilidad ambiental.

Al abogar por la integración de la restauración en otros ámbitos políticos y administrativos, la Alianza pone énfasis en la planificación territorial, el desarrollo de políticas marinas coordinadas y la coherencia entre la actuación estatal y local. Según publicó la noticia, estos aspectos buscan asegurar que las acciones políticas no solo respondan a las exigencias de la normativa europea, sino también a las necesidades concretas de las regiones y las comunidades afectadas por la degradación ambiental.

La creación de esta Alianza responde no solo al cumplimiento de una norma comunitaria, sino a la demanda de una transformación real de las políticas públicas para detener el deterioro de la naturaleza en España. La plataforma convoca al Ejecutivo a no demorar la puesta en marcha del Plan Nacional de Restauración y a integrar los avances científicos, técnicos y sociales en la hoja de ruta de recuperación ecológica, conforme al marco y los plazos dictados desde Bruselas.