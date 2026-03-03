Tres detenidos en el puerto de Algeciras por introducir 240 kilos de cocaína en cajas de plátanos

Según detalló la Comisaría Provincial a través de un comunicado, tres personas consideradas esenciales en el funcionamiento logístico de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas fueron arrestadas en el puerto de Algeciras durante la segunda fase de la operación ‘Medellín’. Este operativo, desarrollado el 20 de febrero, permitió detener a dos empleados portuarios y al conductor de un camión, todos considerados puntos clave para la extracción y el transporte de cocaína oculta en cargamentos provenientes de Sudamérica. El operativo se concentró en interceptar un camión cargado con cajas de plátanos contaminadas con 240 kilos de cocaína, un alijo valorado en más de 14 millones de euros.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional y recogida por la Comisaría Provincial, la organización había consolidado una red de colaboradores e infiltrados dentro del recinto portuario de Algeciras. Estos contactos facilitaban las operaciones permitiendo la extracción ilícita de droga camuflada en mercancías aparentemente legales. Según consignó la fuente oficial, los trabajadores utilizaban su posición y sus horas laborables en el puerto para sacar la mercancía de los contenedores y trasladarla a vehículos de transporte antes de sacarla del puerto.

El medio informó que el trabajo conjunto en esta segunda fase de la operación condujo al arresto de los dos empleados portuarios, quienes aprovecharon su acceso y funciones para el manejo de los contenedores. El conductor detenido estaba acusado de recibir y transportar la droga después de su extracción del contenedor, ocultándola en su camión y trasladando la carga ilícita a una nave antes de su distribución final. Todos los implicados fueron puestos a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras ordenó su ingreso en prisión provisional, según reportó la Comisaría Provincial.

Según informó la Policía Nacional, la actuación se enmarca en la denominada operación 'Medellín', iniciada en mayo de 2025, fecha en la que se intervino una partida de 240 kilos de cocaína en cajas de plátanos importadas desde Sudamérica. Este hallazgo, valorado en más de 14 millones de euros, permitió identificar los primeros pasos del modus operandi criminal y localizar a los responsables de introducir las sustancias de forma encubierta. Según los registros policiales, la organización se encontraba ampliamente estructurada y su red de apoyos internos garantizaba la extracción de la mercancía sin levantar sospechas.

Tal como publicó la Comisaría Provincial, la operación se desarrolló bajo la coordinación conjunta de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar y el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras. Las autoridades judiciales supervisaron el proceso y decretaron la prisión provisional para los detenidos. Este avance no supone el cierre de la investigación, que continúa activa y bajo secreto, según confirmaron portavoces policiales. No se descartan nuevas detenciones conforme progrese la investigación para delimitar el alcance completo de la red y posibles conexiones con otros trabajadores del puerto o con organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.

Según explicó la fuente policial, la red criminal lograba operar con aparente normalidad gracias a la infiltración en zonas clave del recinto portuario. Sus integrantes manipulaban la documentación y el movimiento interno de contenedores, eludiendo la detección de los controles habituales del puerto. El valor del cargamento incautado resalta la magnitud económica de la operación frustrada y evidencia el impacto que estas organizaciones intentan generar a través del uso de canales legales de importación de fruta para el tráfico de droga.

De acuerdo con la información oficial, la incautación se produjo tras una vigilancia coordinada y el análisis de la documentación relativa al transporte de mercancías en el puerto. El seguimiento de los contenedores permitió a los agentes detectar la manipulación y el posterior traslado de la mercancía contaminada al camión intervenido. El destino final antes de la distribución iba a ser una nave que, según la investigación, era utilizada habitualmente para almacenar cargamentos ilegales previos a la entrega a terceros.

Según puntualizó la Comisaría Provincial, la intervención puso de manifiesto el uso de empresas aparentemente legales por parte de la organización para facilitar la entrada y salida de los estupefacientes. Los trabajadores detenidos pertenecían a una empresa operadora del puerto, lo que les permitía acceder a información sensible y a espacios restringidos del recinto. Este acceso privilegiado era aprovechado para sacar discretamente la droga de los contenedores y preparar los envíos hacia el exterior.

El medio constató que la investigación sigue abierta y que las fuerzas policiales continúan recabando información sobre posibles ramificaciones de la red y otras personas implicadas. La operación ‘Medellín’ se inscribe dentro de los esfuerzos de las autoridades del Campo de Gibraltar por combatir el tráfico internacional de drogas y desmontar las estructuras logísticas utilizadas para introducir estupefacientes en territorio español a través de las grandes infraestructuras portuarias.

En el comunicado de la Comisaría Provincial, se indicó que el valor de la cocaína confiscada excede los 14 millones de euros, cifra que subraya la importancia económica de la acción delictiva neutralizada. Las autoridades destacaron la colaboración entre los cuerpos de seguridad y los operadores legales del sector portuario para identificar posibles mecanismos de corrupción interna empleados por las organizaciones delictivas para eludir los controles fronterizos.

Los detenidos en el marco de esta segunda fase ya se encuentran a disposición judicial y la investigación se mantiene bajo secreto, sin descartar más operaciones en el futuro. Los hallazgos han reforzado el dispositivo de prevención y control aduanero en el puerto de Algeciras, con el objetivo de detectar e interceptar otros cargamentos que puedan utilizar métodos similares para la introducción de sustancias ilícitas.