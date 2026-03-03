SaveFamily presenta SaveWatch+2 Pay, el primer 'smartwatch' para niños con pagos seguros y control parental

La empresa SaveFamily plantea que entre los niños españoles el uso temprano de dispositivos móviles está vinculado a riesgos como el acceso a pagos no autorizados, estafas, acoso digital y una gestión financiera poco segura. En respuesta a esta situación y en el contexto del Mobile World Congress (MWC) que reúne en Barcelona a marcas de tecnología de distintos países, la compañía ha presentado su nuevo modelo SaveWatch+2 Pay, un reloj inteligente creado para el público infantil que incorpora funcionalidades para la administración segura del dinero y el control parental, según informó Europa Press.

SaveWatch+2 Pay está dirigido a niños de entre 9 y 14 años y representa una evolución respecto al modelo anterior de la compañía. De acuerdo con Europa Press, entre sus principales novedades figura la integración de tecnología NFC que permite realizar pagos digitales de manera segura. El sistema está certificado por Mastercard y acepta distintos métodos de pago, lo que facilita que los padres transfieran dinero directamente al dispositivo del menor, estableciendo a la vez restricciones sobre los tipos de comercios en los que puede utilizarse el reloj.

El medio Europa Press cita al director ejecutivo de SaveFamily, Jorge Álvarez, quien detalla que "el control total lo tienen los padres y luego hay un módulo de educación financiera para niños para que aprendan a hacer un consumo responsable, para que aprendan lo que cuesta el dinero". Los adultos crean una cartera digital con verificación de identidad, añaden fondos a través de tarjeta bancaria o transferencia y establecen límites que no pueden superar los 150 euros. Cada movimiento queda registrado, lo que permite un seguimiento preciso de los gastos.

Además de la gestión financiera, SaveFamily integró un sistema de recompensas y objetivos para niños, trasladando al formato digital conceptos como la paga semanal y la hucha tradicional, reporta Europa Press. Los padres basan estos incentivos en tareas o metas propuestas a sus hijos, quienes pueden comprobar en el reloj tanto el saldo disponible como el alcance de los objetivos, sin acceso a funciones de control ni movimientos detallados.

Otra de las características es la capacidad de los padres para gestionar el acceso a aplicaciones instaladas en el reloj, con opciones para restringir el uso de determinadas funciones en horarios escolares o días específicos. Por ejemplo, la utilización de la aplicación Whatsapp puede limitarse de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, evitando así el uso en horario de clases, según detalló Europa Press.

En cuanto al apartado técnico, SaveWatch+2 Pay cuenta con una pantalla AMOLED de 1,96 pulgadas, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento interno, batería de 680 mAh y cámara de 2 megapíxeles. El dispositivo integra protección resistente al agua y al polvo bajo la certificación IP68 y cristal Gorilla Glass para reforzar la durabilidad del reloj. El diseño contempla dos colores de correa, negro y azul, elaboradas a partir de carbono y piel producidas por artesanos de La Rioja, con lo que la compañía busca destacar la fabricación nacional de este modelo, consignó Europa Press.

Sobre su disponibilidad en el mercado, el lanzamiento del SaveWatch+2 Pay está previsto para los meses de mayo y junio, coincidiendo con la temporada tradicional de comuniones infantiles. Respecto al precio, Jorge Álvarez adelantó que el reloj costará más que el modelo SaveFamily estándar, cuyo valor actual es de 159 euros, aunque no especificó una cifra concreta para esta nueva versión, indicó Europa Press.

El medio Europa Press pone en contexto la aparición del dispositivo refiriéndose a estudios internos de la empresa, según los cuales dos de cada tres niños en España comienzan a utilizar teléfonos móviles antes de cumplir 11 años, lo que los expone a varios riesgos asociados al entorno digital. La introducción de SaveWatch+2 Pay responde a la demanda de opciones tecnológicas destinadas a ofrecer seguridad y control en el acceso de menores a funciones digitales avanzadas, integrando opciones pedagógicas orientadas a la educación financiera y el consumo responsable de tecnología.