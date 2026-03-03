Samsung muestra el potencial de Galaxy AI y su ecosistema conectado en el MWC 2026

-

En el marco del Mobile World Congress 2026, Samsung Electronics ha presentado en Barcelona una de sus apuestas más ambiciosas en inteligencia artificial hasta la fecha. Tras el impulso de Galaxy Unpacked y el lanzamiento de los dispositivos de la serie Galaxy S26, la compañía muestra cómo Galaxy AI evoluciona hacia un modelo más activo y contextual, capaz de integrarse de forma fluida en todo su ecosistema conectado.

"El MWC es una oportunidad para mostrar no solo dónde se encuentra hoy la IA de Galaxy, sino también hacia dónde se dirige", ha señalado el director ejecutivo, presidente y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, TM Roh. "Desde la serie Galaxy S26 hasta los nuevos formatos emergentes como Galaxy XR y Galaxy Z TriFold, estamos ampliando los límites de lo que puede ser la tecnología móvil, al tiempo que mantenemos la experiencia del usuario en el centro de cada innovación", añade.

Los asistentes pueden ver en primera persona todas las mejoras implementadas en la familia Galaxy S26 y cómo este nuevo 'flagship' utiliza Galaxy AI para simplificar las tareas cotidianas mediante la comprensión de las intenciones, la anticipación de las necesidades y la realización de acciones en nombre de los usuarios.

Todo esto vinculado a un ecosistema cada vez más completo, que incluye los auriculares Galaxy Buds4; los recién lanzados Galaxy Book6 Pro y Galaxy Book6 Ultra, que muestran un potente rendimiento y una productividad optimizada; la Galaxy Tab S11, pensada para el consumo de contenido y la multitarea; y la serie Galaxy Watch8, con experiencias vinculadas al cuidado y la salud que dan un salto exponencial gracias a la integración de la IA.

DEL DISPOSITIVO DE CONSUMO A LA INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE

Samsung también está ampliando su estrategia de IA agencial más allá de los dispositivos de consumo, con el foco puesto en la infraestructura inteligente, extendiendo su liderazgo desde la innovación móvil hasta la fabricación impulsada por la IA y la salud conectada.

A través de su iniciativa 'Fábricas impulsadas por IA', Samsung está acelerando su evolución hacia la fabricación autónoma impulsada por la inteligencia artificial. Basándose en su plan de transformar las operaciones de fabricación globales en fábricas impulsadas por IA para 2030, la compañía está demostrando cómo los agentes de IA, las simulaciones de gemelos digitales y el análisis de datos en tiempo real pueden trabajar juntos para optimizar la producción, reforzar el control de calidad y mejorar la resiliencia operativa.

En este contexto, la empresa coreana presenta también su visión de 'Connected Care', reforzada por Xealth tras su adquisición en 2025. Al integrar métricas de salud en todo el ecosistema Galaxy, Samsung está reforzando las capacidades de Samsung Health para permitir una gestión de la salud más proactiva, personalizada y continua.

GALAXY XR Y GALAXY TRIFOLD MARCAN EL CAMINO DE LA INNOVACIÓN

Esta feria también sirve de escaparate para mostrar aquellos productos que aún no están disponibles en el mercado español, pero que marcan el camino a nivel de innovación. Es el caso de las gafas Galaxy XR y el 'smartphone' plegable Galaxy TriFold, que los visitantes pueden probar en persona durante los próximos días.

Asimismo, la empresa destaca la Galaxy Foundation, haciendo hincapié en su compromiso con la privacidad, la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo responsable, incluidos los avances en Samsung Knox y la tecnología de protección basada en hardware.

En conjunto, la presencia de Samsung en el MWC 2026 no solo refuerza su liderazgo en el ámbito móvil, sino que dibuja un escenario en el que la inteligencia artificial deja de ser una función añadida para convertirse en el eje vertebrador de toda la experiencia tecnológica. Desde el dispositivo personal hasta la infraestructura industrial y sanitaria, Galaxy AI se perfila como el motor de un ecosistema cada vez más interconectado, contextual y orientado a anticiparse a las necesidades del usuario.